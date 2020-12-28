1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Футбольна команда Свистуна перемогла команду Полякова (уточнено)

Вчора, 16:32 Переглядів: 1 105

 Ветерани футболу Кременчука вітають з прийдешнім Новим роком!

Сьогодні, 31 грудня, відбувся традиційний новорічний матч серед ветеранів футболу Кременчука. Ветерани футболу завітали на кладовище до почесного президента «Кременя» Олега Бабаєва, який розвивав футбол не лише у Кременчуці, а й на Полтавщині.  

 

У товариському матчі на стадіоні «Кремінь-Арена» команда під керівництвом тренера Сергія Свистуна перемогла команду Олександра Полякова.


 

 

Ветерани футболу Кременчуці вітають усіх кременчужан та любителів футболу з прийдешнім Новим роком! Бажаємо вам міцного здоров’я, тримати себе в формі, успіхів в усіх починаннях. Хай 2021 рік буде яскравим, як спалахи феєрверків, красивим, як прикрашена ялинка, веселим, як сам Новий рік! Нехай настрій буде на висоті, душа співає від радості, а серце завжди зігріває любов!

5
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх