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Як працюватиме транспорт у новорічну ніч в Кременчуці

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 880

 

Транспорт майже не курсуватиме

У новорічну ніч в Кременчуці громадський транспорт комунальної та приватної форми власності не працюватиме. Це пов'язано із запровадженими карантинними обмеженнями.


Керівник управління транспорту виконкому міської ради Руслан Івашина детально розповів як працюватиме транспорт у новорічну ніч на 1 січня.


31 грудня увесь міський громадський транспорт працюватиме до 23.00 години. 


У перший день нового 2021 року комунальні тролейбусі та автобуси вийдуть на всі міські транспортні маршрути з 6 ранку. З 6 ранку вийдуть на маршрути й всі приватні автоперевізники. 

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Автор: Альона Душенко
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