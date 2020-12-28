Як працюватиме транспорт у новорічну ніч в Кременчуці

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 880

Транспорт майже не курсуватиме

У новорічну ніч в Кременчуці громадський транспорт комунальної та приватної форми власності не працюватиме. Це пов'язано із запровадженими карантинними обмеженнями.





Керівник управління транспорту виконкому міської ради Руслан Івашина детально розповів як працюватиме транспорт у новорічну ніч на 1 січня.





31 грудня увесь міський громадський транспорт працюватиме до 23.00 години.





У перший день нового 2021 року комунальні тролейбусі та автобуси вийдуть на всі міські транспортні маршрути з 6 ранку. З 6 ранку вийдуть на маршрути й всі приватні автоперевізники.