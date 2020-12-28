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На Полтавщині шкільний автобус врізався в опору - постраждала дитина

Сьогодні, 10:14 Переглядів: 719

 

Водій автобуса втратив свідомість 

На Полтавщині у селі Нехвороща, Новосанжарського району, шкільний автобус з дітьми потрапив у ДТП. За інформацією пресслужби поліції, 57-річний водій шкільного автобуса «ПАЗ» під час руху втратив свідомість і допустив зіткнення з дерев’яною опорою. У автобусі перебувало 9 дітей, троє дорослих та водій.


Внаслідок ДТП травмованого водія госпіталізовано до Новосанжарської районної лікарні. Травмовану місцеву 15-річну дівчинку-пасажирку автобуса доставили до Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні. 


Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди. Триває слідство.

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Автор: Альона Душенко
Теги: ДТП діти
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