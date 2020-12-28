Три дні на великому екрані кременчужанам показуватимуть новорічну казку

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 484 Коментарів: 3

Кременчужан запрошують на перегляд новорічної казки, яку транслюватимуть на великому екрані біля ялинки.





Покажуть казку для малечі та дорослих 1, 2 та 3 січня о 17.00 біля палацу культури «Нафтохімік».



