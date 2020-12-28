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Кременчук, Культура, Кременчуг, Афіша

Три дні на великому екрані кременчужанам показуватимуть новорічну казку

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 484 Коментарів: 3

 

Охочих чекають біля палацу культури «Нафтохімік»

Кременчужан запрошують на перегляд новорічної казки, яку транслюватимуть на великому екрані біля ялинки.


Покажуть казку для малечі та дорослих 1, 2 та 3 січня о 17.00 біля палацу культури «Нафтохімік».


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Автор: Альона Душенко
Теги: казка Новий рік Нафтохімік Молодіжний

Коментарі: 3

2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 14:28

казка про нові таріфиsmile


4 0
393
Nik:
Сьогодні, 15:41

Цитата: zzzzzz

казка про нові таріфиsmile

Зачем портить новогоднее настроение? Тем более малечi.


0 1
2 557
zzzzzz:
Сьогодні, 15:57

Цитата: Nik
малечi.
вам что ли?


0 1

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