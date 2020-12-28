19 автомобілів розрізали рятувальники Полтавщини під час навчань

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19 автомобілів розрізали рятувальники під час тренувань з особовим складом ГУ ДСНС України у Полтавській області у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.





Навчання проходили по усій області, і бійці навчалися, як оперативно та ефективно надавати людям допомогу під час виникнення ДТП.









Зауважимо, що минулого тижня, 24 грудня, під час урочистого заходу рятувальникам Кременчуцького, Полтавського, Лубенського та Миргородського районів вручили сертифікати на спеціальне обладнання, пожежну та аварійно-рятувальну техніку. Також кращі працівники обласного ДСНС отримали грамоти МВС України, нагрудні знаки «За відвагу в надзвичайній ситуації», грамоти та почесні грамоти ДСНС України.



