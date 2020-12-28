1
Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 28.12.2020 14:00
Підтверджені:
Україна1030374
Кременчук4773
Хворі:
Україна346796
Кременчук1444
Одужало:
Україна665729
Кременчук3194
Померло:
Україна17849
Кременчук135
Кременчук, Полтавщина

19 автомобілів розрізали рятувальники Полтавщини під час навчань

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 366

 

ДСНСники не лише ріжуть, а й отримують техніку

19 автомобілів розрізали рятувальники під час тренувань з особовим складом ГУ ДСНС України у Полтавській області у 2020 році. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.


Навчання проходили по усій області, і бійці навчалися, як оперативно та ефективно надавати людям допомогу під час виникнення ДТП.



Зауважимо, що минулого тижня, 24 грудня, під час урочистого заходу рятувальникам Кременчуцького, Полтавського, Лубенського та Миргородського районів вручили сертифікати на спеціальне обладнання, пожежну та аварійно-рятувальну техніку. Також кращі працівники обласного ДСНС отримали грамоти МВС України, нагрудні знаки «За відвагу в надзвичайній ситуації», грамоти та почесні грамоти ДСНС України.


3
Автор: Альона Душенко
Теги: ДСНС рятувальники автомобілі

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх