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Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу +10 136 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині +439

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 353

 

У Полтавській області померло ще 13 пацієнтів

10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 979 осіб;
  • летальних випадків – 275;
  • одужало – 15 372 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 989 642 особи;
  • одужало – 615 660 осіб;
  • летальних випадків – 17 172;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 103 663 випадки;
  • Вінницька область – 21 259 випадків;
  • Волинська область – 31 490 випадків;
  • Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
  • Донецька область – 33 102 випадки;
  • Житомирська область – 36 975 випадків;
  • Закарпатська область – 27 391 випадок;
  • Запорізька область – 49 341 випадок;
  • Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
  • Київська область – 54 831 випадок;
  • Кіровоградська область – 7 949 випадків;
  • Луганська область – 9 181 випадок;
  • Львівська область – 57 906 випадків;
  • Миколаївська область – 27 970 випадків;
  • Одеська область – 66 295 випадків;
  • Полтавська область – 32 945 випадків;
  • Рівненська область – 39 251 випадок;
  • Сумська область – 38 501 випадок;
  • Тернопільська область – 32 738 випадків;
  • Харківська область – 66 243 випадки;
  • Херсонська область – 16 162 випадки;
  • Хмельницька область – 37 142 випадки;
  • Черкаська область – 35 938 випадків;
  • Чернівецька область – 38 721 випадок;
  • Чернігівська область – 27 723 випадки.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 439. Одужали 24 279 (+1402) жителів області, продовжують лікування 7 975 людей, зокрема, 172 дитини.


Всього зареєстровано 691 летальний випадок, нових – 13 (Полтава – 3; Глобинський район – 2; Хорольський район – 2; Шишацький район – 2; Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький райони).

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 13 450 (154 нові випадки),
  • Кременчук – 4 446 (29 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 450 (1 новий випадок),
  • Миргород – 1 354 (6 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 275 (3 нові випадки),
  • Лохвицький район – 888 (3 нові випадки),
  • Лубни – 829 (1 новий випадок),
  • Зіньківський район – 752 (27 нових випадків),
  • Пирятинський район – 647 (36 нових випадків),
  • Котелевський район – 607,
  • Кременчуцький район – 554 (33 нові випадки),
  • Глобинський район – 549 (12 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 540 (12 нових випадків),
  • Карлівський район – 488 (25 нових випадків),
  • Диканський район – 480 (14 нових випадків),
  • Миргородський район – 453 (12 нових випадків),
  • Хорольський район – 426 (25 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 376 (5 нових випадків),
  • Шишацький район – 381 (10 нових випадків),
  • Гадяч – 340 (11 нових випадків),
  • Решетилівський район – 325 (уточнено),
  • Семенівський район – 318 (1 новий випадок),
  • Великобагачанський район – 299,
  • Чутівський район – 283 (6 нових випадків),
  • Машівський район – 242,
  • Козельщинський район – 237 (2 нові випадки),
  • Гадяцький район – 226 (8 нових випадків),
  • Лубенський район – 224 (уточнено),
  • Чорнухинський район – 191 (6 нових випадків),
  • Гребінківський район – 167,
  • Оржицький район – 148 (уточнено).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 23,
  • Гадяч – 70,
  • Гадяцький – 31,
  • Глобинський – 66,
  • Гребінківський – 34,
  • Диканський – 53,
  • Зіньківський – 72,
  • Карлівський – 20,
  • Кобеляцький – 59,
  • Козельщинський – 49,
  • Горішні Плавні – 257,
  • Котелевський – 46,
  • Кременчук – 1 421,
  • Кременчуцький – 246,
  • Лохвицький – 125,
  • Лубни – 244,
  • Лубенський – 66,
  • Машівський – 17,
  • Миргород – 327,
  • Миргородський – 118,
  • Новосанжарський – 59,
  • Оржицький – 48,
  • Пирятинський – 250,
  • Полтава – 3 527,
  • Полтавський – 438,
  • Решетилівський – 34,
  • Семенівський – 62,
  • Хорольський – 92,
  • Чорнухинський – 27,
  • Чутівський – 9,
  • Шишацький – 85.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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