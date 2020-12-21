В Україні за добу +10 136 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині +439

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У Полтавській області померло ще 13 пацієнтів

10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 979 осіб;

летальних випадків – 275;

одужало – 15 372 особи;

здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 989 642 особи;

одужало – 615 660 осіб;

летальних випадків – 17 172;

проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 103 663 випадки;

Вінницька область – 21 259 випадків;

Волинська область – 31 490 випадків;

Дніпропетровська область – 54 625 випадків;

Донецька область – 33 102 випадки;

Житомирська область – 36 975 випадків;

Закарпатська область – 27 391 випадок;

Запорізька область – 49 341 випадок;

Івано-Франківська область – 42 300 випадків;

Київська область – 54 831 випадок;

Кіровоградська область – 7 949 випадків;

Луганська область – 9 181 випадок;

Львівська область – 57 906 випадків;

Миколаївська область – 27 970 випадків;

Одеська область – 66 295 випадків;

Полтавська область – 32 945 випадків;

Рівненська область – 39 251 випадок;

Сумська область – 38 501 випадок;

Тернопільська область – 32 738 випадків;

Харківська область – 66 243 випадки;

Херсонська область – 16 162 випадки;

Хмельницька область – 37 142 випадки;

Черкаська область – 35 938 випадків;

Чернівецька область – 38 721 випадок;

Чернігівська область – 27 723 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 439. Одужали 24 279 (+1402) жителів області, продовжують лікування 7 975 людей, зокрема, 172 дитини.



Всього зареєстровано 691 летальний випадок, нових – 13 (Полтава – 3; Глобинський район – 2; Хорольський район – 2; Шишацький район – 2; Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький райони).



Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 13 450 (154 нові випадки),

Кременчук – 4 446 (29 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 450 (1 новий випадок),

Миргород – 1 354 (6 нових випадків),

Полтавський район – 1 275 (3 нові випадки),

Лохвицький район – 888 (3 нові випадки),

Лубни – 829 (1 новий випадок),

Зіньківський район – 752 (27 нових випадків),

Пирятинський район – 647 (36 нових випадків),

Котелевський район – 607,

Кременчуцький район – 554 (33 нові випадки),

Глобинський район – 549 (12 нових випадків),

Новосанжарський район – 540 (12 нових випадків),

Карлівський район – 488 (25 нових випадків),

Диканський район – 480 (14 нових випадків),

Миргородський район – 453 (12 нових випадків),

Хорольський район – 426 (25 нових випадків),

Кобеляцький район – 376 (5 нових випадків),

Шишацький район – 381 (10 нових випадків),

Гадяч – 340 (11 нових випадків),

Решетилівський район – 325 (уточнено),

Семенівський район – 318 (1 новий випадок),

Великобагачанський район – 299,

Чутівський район – 283 (6 нових випадків),

Машівський район – 242,

Козельщинський район – 237 (2 нові випадки),

Гадяцький район – 226 (8 нових випадків),

Лубенський район – 224 (уточнено),

Чорнухинський район – 191 (6 нових випадків),

Гребінківський район – 167,

Оржицький район – 148 (уточнено).

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):