В Україні за добу +10 136 нових випадків коронавірусної хвороби, на Полтавщині +439

У Полтавській області померло ще 13 пацієнтів
10 136 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 537 дітей та 422 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 979 осіб;
- летальних випадків – 275;
- одужало – 15 372 особи;
- здійснено тестувань за добу – 61 445 (зокрема методом ПЛР – 41 219, методом ІФА – 20 226).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 989 642 особи;
- одужало – 615 660 осіб;
- летальних випадків – 17 172;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 348 820.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 103 663 випадки;
- Вінницька область – 21 259 випадків;
- Волинська область – 31 490 випадків;
- Дніпропетровська область – 54 625 випадків;
- Донецька область – 33 102 випадки;
- Житомирська область – 36 975 випадків;
- Закарпатська область – 27 391 випадок;
- Запорізька область – 49 341 випадок;
- Івано-Франківська область – 42 300 випадків;
- Київська область – 54 831 випадок;
- Кіровоградська область – 7 949 випадків;
- Луганська область – 9 181 випадок;
- Львівська область – 57 906 випадків;
- Миколаївська область – 27 970 випадків;
- Одеська область – 66 295 випадків;
- Полтавська область – 32 945 випадків;
- Рівненська область – 39 251 випадок;
- Сумська область – 38 501 випадок;
- Тернопільська область – 32 738 випадків;
- Харківська область – 66 243 випадки;
- Херсонська область – 16 162 випадки;
- Хмельницька область – 37 142 випадки;
- Черкаська область – 35 938 випадків;
- Чернівецька область – 38 721 випадок;
- Чернігівська область – 27 723 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 439. Одужали 24 279 (+1402) жителів області, продовжують лікування 7 975 людей, зокрема, 172 дитини.
Всього зареєстровано 691 летальний випадок, нових – 13 (Полтава – 3; Глобинський район – 2; Хорольський район – 2; Шишацький район – 2; Гадяцький, Гребінківський, Лохвицький райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 13 450 (154 нові випадки),
- Кременчук – 4 446 (29 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 450 (1 новий випадок),
- Миргород – 1 354 (6 нових випадків),
- Полтавський район – 1 275 (3 нові випадки),
- Лохвицький район – 888 (3 нові випадки),
- Лубни – 829 (1 новий випадок),
- Зіньківський район – 752 (27 нових випадків),
- Пирятинський район – 647 (36 нових випадків),
- Котелевський район – 607,
- Кременчуцький район – 554 (33 нові випадки),
- Глобинський район – 549 (12 нових випадків),
- Новосанжарський район – 540 (12 нових випадків),
- Карлівський район – 488 (25 нових випадків),
- Диканський район – 480 (14 нових випадків),
- Миргородський район – 453 (12 нових випадків),
- Хорольський район – 426 (25 нових випадків),
- Кобеляцький район – 376 (5 нових випадків),
- Шишацький район – 381 (10 нових випадків),
- Гадяч – 340 (11 нових випадків),
- Решетилівський район – 325 (уточнено),
- Семенівський район – 318 (1 новий випадок),
- Великобагачанський район – 299,
- Чутівський район – 283 (6 нових випадків),
- Машівський район – 242,
- Козельщинський район – 237 (2 нові випадки),
- Гадяцький район – 226 (8 нових випадків),
- Лубенський район – 224 (уточнено),
- Чорнухинський район – 191 (6 нових випадків),
- Гребінківський район – 167,
- Оржицький район – 148 (уточнено).
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 23,
- Гадяч – 70,
- Гадяцький – 31,
- Глобинський – 66,
- Гребінківський – 34,
- Диканський – 53,
- Зіньківський – 72,
- Карлівський – 20,
- Кобеляцький – 59,
- Козельщинський – 49,
- Горішні Плавні – 257,
- Котелевський – 46,
- Кременчук – 1 421,
- Кременчуцький – 246,
- Лохвицький – 125,
- Лубни – 244,
- Лубенський – 66,
- Машівський – 17,
- Миргород – 327,
- Миргородський – 118,
- Новосанжарський – 59,
- Оржицький – 48,
- Пирятинський – 250,
- Полтава – 3 527,
- Полтавський – 438,
- Решетилівський – 34,
- Семенівський – 62,
- Хорольський – 92,
- Чорнухинський – 27,
- Чутівський – 9,
- Шишацький – 85.