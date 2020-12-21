Кременчуцька боксерка Маріанна Басанець завоювала бронзу на міжнародному турнірі

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 355

Боксерка з Кременчука Маріанна Басанець завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 60 кг у складі збірної України на міжнародному турнірі в Німеччині. Зараз наша спортсменка представляє Херсонську обласну федерацію боксу України.





У Кельні (Німеччина) наша збірна провела один з важливих етапів підготовки до олімпійського кваліфікаційного турніру та XXXII літніх Олімпійських ігор у Токіо-2021. Спортсменки провели спільний тренувальний збір з командами Німеччини, Бельгії, Хорватії та Молдови. А з 17 до 19 грудня відбувся міжнародний турнір Cologne Boxing World Cup, де змагалися спортсменки з 10 країн.





В першій зустрічі Маріанна Басанець перемогла німкеню Джину Шпрангер. У півфіналі Маріанна Басанець зустрілася з представницею Індії, переможницею чемпіонату світу 2018 року, ліцензіатом Олімпійських ігор в Токіо Сімранжит Каур Баат. Попри всі титули, Маріанна змусила нервувати суперницю з самого початку бою. Але врешті-решт поступилася їй роздільним рішенням суддів.





У боротьбі за бронзові нагороди Маріанна Басанець перемогла представницю Німеччини Гіну Спрангер одноголосним рішенням суддів.



