За добу в Україні ще 6 545 українців захворіли на COVID-19, на Полтавщині – 384

За минулу добу у країні одужало 5 106 людей
6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 766 осіб;
- летальних випадків – 80;
- одужало – 5 106 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 970 993 особи;
- одужало – 586 268 осіб;
- летальних випадків – 16 665;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 101 123 випадки;
- Вінницька область – 21 035 випадків;
- Волинська область – 30 773 випадки;
- Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
- Донецька область – 32 513 випадків;
- Житомирська область – 36 774 випадки;
- Закарпатська область – 27 195 випадків;
- Запорізька область – 47 789 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
- Київська область – 53 463 випадки;
- Кіровоградська область – 7 817 випадків;
- Луганська область – 8 900 випадків;
- Львівська область – 56 953 випадки;
- Миколаївська область – 27 017 випадків;
- Одеська область – 64 589 випадків;
- Полтавська область – 31 961 випадок;
- Рівненська область – 38 656 випадків;
- Сумська область – 38 170 випадків;
- Тернопільська область – 32 498 випадків;
- Харківська область – 65 414 випадків;
- Херсонська область – 15 814 випадків;
- Хмельницька область – 36 814 випадків;
- Черкаська область – 34 945 випадків;
- Чернівецька область – 38 363 випадки;
- Чернігівська область – 27 236 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 384.
Одужали 22 356 (+29) жителів області, продовжують лікування 8 940 людей, зокрема, 189 дітей. Всього зареєстровано 665 летальних випадків.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 13 155 (171 новий випадок),
- Кременчук – 4 401 (117 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 382,
- Миргород – 1 289,
- Полтавський район – 1 267 (7 нових випадків),
- Лохвицький район – 831 (1 новий випадок),
- Лубни – 827 (21 новий випадок),
- Зіньківський район – 719,
- Пирятинський район – 610,
- Котелевський район – 607 (12 нових випадків),
- Новосанжарський район – 528 (3 нові випадки),
- Кременчуцький район – 519 (1 новий випадок),
- Глобинський район – 511 (1 новий випадок),
- Карлівський район – 463,
- Диканський район – 450 (16 нових випадків),
- Миргородський район – 424,
- Хорольський район – 373,
- Шишацький район – 364 (2 нові випадки),
- Кобеляцький район – 360 (3 нові випадки),
- Гадяч – 318 (15 нових випадків),
- Решетилівський район – 315 (11 нових випадків),
- Великобагачанський район – 295,
- Семенівський район – 283,
- Чутівський район – 277,
- Машівський район – 242,
- Лубенський район – 224,
- Гадяцький район – 215 (3 нові випадки),
- Козельщинський район – 213,
- Чорнухинський район – 185,
- Гребінківський район – 165,
- Оржицький район – 149.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 32,
- Гадяч – 56,
- Гадяцький – 28,
- Глобинський – 51,
- Гребінківський – 46,
- Диканський – 69,
- Зіньківський – 126,
- Карлівський – 19,
- Кобеляцький – 72,
- Козельщинський – 68,
- Горішні Плавні – 325,
- Котелевський – 64,
- Кременчук – 1 776,
- Кременчуцький – 249,
- Лохвицький – 115,
- Лубни – 283,
- Лубенський – 77,
- Машівський – 58,
- Миргород – 342,
- Миргородський – 127,
- Новосанжарський – 113,
- Оржицький – 62,
- Пирятинський – 225,
- Полтава – 3 791,
- Полтавський – 480,
- Решетилівський – 40,
- Семенівський – 52,
- Хорольський – 64,
- Чорнухинський – 45,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 73.