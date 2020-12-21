Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.12.2020 11:00
Підтверджені:
Україна970993
Кременчук4407
Хворі:
Україна368060
Кременчук1402
Одужало:
Україна586268
Кременчук2882
Померло:
Україна16665
Кременчук123
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу в Україні ще 6 545 українців захворіли на COVID-19, на Полтавщині – 384

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 385

 

За минулу добу у країні одужало 5 106 людей

6 545 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 21 грудня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 292 дитини та 236 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 766 осіб;
  • летальних випадків – 80;
  • одужало – 5 106 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 970 993 особи;
  • одужало – 586 268 осіб;
  • летальних випадків – 16 665;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 303 103.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 101 123 випадки;
  • Вінницька область – 21 035 випадків;
  • Волинська область – 30 773 випадки;
  • Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
  • Донецька область – 32 513 випадків;
  • Житомирська область – 36 774 випадки;
  • Закарпатська область – 27 195 випадків;
  • Запорізька область – 47 789 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
  • Київська область – 53 463 випадки;
  • Кіровоградська область – 7 817 випадків;
  • Луганська область – 8 900 випадків;
  • Львівська область – 56 953 випадки;
  • Миколаївська область – 27 017 випадків;
  • Одеська область – 64 589 випадків;
  • Полтавська область – 31 961 випадок;
  • Рівненська область – 38 656 випадків;
  • Сумська область – 38 170 випадків;
  • Тернопільська область – 32 498 випадків;
  • Харківська область – 65 414 випадків;
  • Херсонська область – 15 814 випадків;
  • Хмельницька область – 36 814 випадків;
  • Черкаська область – 34 945 випадків;
  • Чернівецька область – 38 363 випадки;
  • Чернігівська область – 27 236 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстрували нових випадків – 384.


Одужали 22 356 (+29) жителів області, продовжують лікування 8 940 людей, зокрема, 189 дітей. Всього зареєстровано 665 летальних випадків.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

  • Полтава – 13 155 (171 новий випадок),
  • Кременчук – 4 401 (117 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 382,
  • Миргород – 1 289,
  • Полтавський район – 1 267 (7 нових випадків),
  • Лохвицький район – 831 (1 новий випадок),
  • Лубни – 827 (21 новий випадок),
  • Зіньківський район – 719,
  • Пирятинський район – 610,
  • Котелевський район – 607 (12 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 528 (3 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 519 (1 новий випадок),
  • Глобинський район – 511 (1 новий випадок),
  • Карлівський район – 463,
  • Диканський район – 450 (16 нових випадків),
  • Миргородський район – 424,
  • Хорольський район – 373,
  • Шишацький район – 364 (2 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 360 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 318 (15 нових випадків),
  • Решетилівський район – 315 (11 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 295,
  • Семенівський район – 283,
  • Чутівський район – 277,
  • Машівський район – 242,
  • Лубенський район – 224,
  • Гадяцький район – 215 (3 нові випадки),
  • Козельщинський район – 213,
  • Чорнухинський район – 185,
  • Гребінківський район – 165,
  • Оржицький район – 149.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):

  • Великобагачанський – 32,
  • Гадяч – 56,
  • Гадяцький – 28,
  • Глобинський – 51,
  • Гребінківський – 46,
  • Диканський – 69,
  • Зіньківський – 126,
  • Карлівський – 19,
  • Кобеляцький – 72,
  • Козельщинський – 68,
  • Горішні Плавні – 325,
  • Котелевський – 64,
  • Кременчук – 1 776,
  • Кременчуцький – 249,
  • Лохвицький – 115,
  • Лубни – 283,
  • Лубенський – 77,
  • Машівський – 58,
  • Миргород – 342,
  • Миргородський – 127,
  • Новосанжарський – 113,
  • Оржицький – 62,
  • Пирятинський – 225,
  • Полтава – 3 791,
  • Полтавський – 480,
  • Решетилівський – 40,
  • Семенівський – 52,
  • Хорольський – 64,
  • Чорнухинський – 45,
  • Чутівський – 12,
  • Шишацький – 73.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
компанія «Інтера Люкс»

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