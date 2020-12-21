На Молодіжному у кварталі 297 запустили тролейбус №11А+

Тролейбус робитиме два рейси в першу та три рейси в другу половину дня
Сьогодні, 21 грудня, у кварталі 297 стартував комунальний тролейбус №11А+. Про це повідомила пресслужба виконкому.
Тролейбус на автономному ходу курсуватиме щоденно, починаючи з 7.00. Робитиме два рейси в першу та три рейси в другу половину дня щоденно. Графіки руху тролейбусів вивішені на зупинках громадського транспорту.
За повідомленням мерії, планується купити ще 20 одиниць тролейбусів, щоб сполучити комунальним транспортом віддалені мікрорайони міста з центром. Нагадаємо, місто братиме участь у інвестиційному проєкті Мінінфраструктури із розвитку електротранспорту в Україні. Фінансуватиме проєкт ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку).
Автор: Татьяна Донченко
Джерело фото: пресслужба мерії