На Молодіжному у кварталі 297 запустили тролейбус №11А+

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 1 059 Коментарів: 6

Тролейбус робитиме два рейси в першу та три рейси в другу половину дня

Сьогодні, 21 грудня, у кварталі 297 стартував комунальний тролейбус №11А+. Про це повідомила пресслужба виконкому.

Тролейбус на автономному ходу курсуватиме щоденно, починаючи з 7.00. Робитиме два рейси в першу та три рейси в другу половину дня щоденно. Графіки руху тролейбусів вивішені на зупинках громадського транспорту.