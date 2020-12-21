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Кременчук

На Молодіжному у кварталі 297 запустили тролейбус №11А+

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 1 059 Коментарів: 6

 

Тролейбус робитиме два рейси в першу та три рейси в другу половину дня 
Сьогодні, 21 грудня, у кварталі 297 стартував комунальний тролейбус №11А+. Про це повідомила пресслужба виконкому.
 
Тролейбус на автономному ходу курсуватиме щоденно, починаючи з 7.00. Робитиме два рейси в першу та три рейси в другу половину дня щоденно. Графіки руху тролейбусів вивішені на зупинках громадського транспорту.
 
За повідомленням мерії, планується купити ще 20 одиниць тролейбусів, щоб сполучити комунальним транспортом віддалені мікрорайони міста з центром. Нагадаємо, місто братиме участь у інвестиційному проєкті Мінінфраструктури із розвитку електротранспорту в Україні. Фінансуватиме проєкт ЄБРР (Європейський банк реконструкції та розвитку).
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: пресслужба мерії
Теги: тролейбус Молодіжний
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 6

5
power:
Сьогодні, 10:05

Идея очень хорошая. Есть только большая проблема победить авто которые ставят на проезжей части по квт. 297 пару знаков и штрафов и не будет никаких проблем. 


7 1
401
Кавоман:
Сьогодні, 10:19

Як на мене, ідея так собі. Відстань до наявних зупинок тролейбуса в тому районі - не більше 800-900м по дорозі, до 10 хв. пішки. Краще вже пустити більше автономних тролейбусів туди, де дійсно їх нема - 5+, 1+, 28+, 25(26)+, на Лашки, Чередники і т.д.

Хоча мешканці з вул. Молодіжної зі мною, мабуть, не погодяться...


15 0
26
sem:
Сьогодні, 10:43

Вы уж меня простите, пускай сейчас меня закидают камнями жители молодежного! НО не логичней довести до ума ранее открытые троллейбусные маршруты N1+, 5А+, которые действительно курсируют в отдаленные районы, добавив туда еще по одному троллейбусу. Маршрут N 28А+, вообще курсирует с интервалом 2-3 часа, а  в выходной день делает аж 3 рейса., вот туда бы не мешало аж 2 троллейбуса добавить, так как по расстоянию он практически как 26А+!!! Где логика задействовать автономный троллейбус в район где в пешей доступности основная линия, где троллейбусы курсируют с интервалом 2-5 мин., и в  то время когда те же отдаленные районы катастрофически  страдают от нехватки транспорта! А как же резерв, его опять не будет,? то есть если поломается один из троллейбусов вышеперечисленных районов, люди опять останутся без единственного троллейбусного маршрута!?Зачем убивать технику измором!?Думаю Телеграфъ, мог бы разобраться в этой ситуации!!!


21 2
618
evil:
Сьогодні, 13:03

Цитата: sem
Думаю Телеграфъ, мог бы разобраться в этой ситуации!!!

Почему ТелеграфЪ должен с чем-то подобным разбираться? Вы считаете, что информационное издетельство должно решать ваши проблемы? Т.е. по вашему в полномочиях сотрудников ТелеграфЪ устроить нагибайтус транспортному отделу мэрии? И они сразу исправят ситуацию? Это совковое мышление, сидеть и ждать дядю, который пойдет и за вас что-то будет делать. Я буду сидеть в уютном кресле, а ТелеграфЪ пусть бегает решает вопросы транспортного сообщения города. Вы хоть в каком-то вопросе обращались в мэрию или к депутату из своего округа? Трусите депутата, пусть работает! Город, вместе с вами, избрал Малецкого практически единогласно. Спрашивайте с него! Задайте вопрос Виталию Алексеевичу. Или слабо? Ну или петицию хотя бы напишите! 


0 2
65
Олег Чуба:
Сьогодні, 13:25

Новые троллейбусы хорошие! Я доволен таким транспортом!


1 0
153
marinochka__30:
Сьогодні, 13:29

чем больше траликов-тем лучше, я бы вообще избавилась от этих ужасных маршруток уже

 


1 0

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