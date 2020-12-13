Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

На Полтавщині за добу померло 10 пацієнтів з COVID-19

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В Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, у Полтавській області – 336

11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник. Про це повідомляє МОЗ.


Також за минулу добу:

  •  госпіталізовано – 2 865 осіб;
  •  летальних випадків – 213;
  •  одужало – 13 314 осіб;
  •  здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР –39 258, методом ІФА – 20 831).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 956 123 особи;
  • одужало – 574 536 осіб;
  • летальних випадків – 16 469;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 99 694 випадки;
  • Вінницька область – 20 781 випадок;
  • Волинська область – 30 197 випадків;
  • Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
  • Донецька область – 31 929 випадків;
  • Житомирська область – 36 061 випадок;
  • Закарпатська область – 27 003 випадки;
  • Запорізька область – 46 544 випадки;
  • Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
  • Київська область – 52 415 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 707 випадків;
  • Луганська область – 8 640 випадків;
  • Львівська область – 56 442 випадки;
  • Миколаївська область – 26 260 випадків;
  • Одеська область – 63 124 випадки;
  • Полтавська область – 31 433 випадки;
  • Рівненська область – 38 315 випадків;
  • Сумська область – 37 612 випадків;
  • Тернопільська область – 32 235 випадків;
  • Харківська область – 64 792 випадки;
  • Херсонська область – 15 449 випадків;
  • Хмельницька область – 36 360 випадків;
  • Черкаська область – 34 451 випадок;
  • Чернівецька область – 37 949 випадків;
  • Чернігівська область – 26 864 випадки.
 
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровали 336 нових випадків. Одужали 22 293 (+361) жителі області, продовжують лікування 8 475 людей, зокрема 179 дітей.
Всього зареєстровано 665 летальних випадків, нових – 10 (Гадяч – 4; Кременчук – 2; Полтава; Гребінківський, Карлівський, Полтавський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
  • Полтава – 12 938 (124 нові випадки),
  • Кременчук – 4 233 (47 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 382 (24 нові випадки),
  • Миргород – 1 289 (9 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 251 (6 нових випадків),
  • Лохвицький район – 828 (11 нових випадків),
  • Лубни – 792 (4 нові випадки),
  • Зіньківський район – 718 (5 нових випадків),
  • Пирятинський район – 606 (17 нових випадків),
  • Котелевський район – 588 (7 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 523 (2 нові випадки),
  • Кременчуцький район – 518 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 509 (5 нових випадків),
  • Карлівський район – 463 (11 нових випадків),
  • Диканський район – 433,
  • Миргородський район – 424 (2 нові випадки),
  • Хорольський район – 373 (3 нові випадки),
  • Шишацький район – 362 (1 новий випадок)),
  • Кобеляцький район – 357 (3 нові випадки),
  • Гадяч – 303,
  • Решетилівський район – 303,
  • Великобагачанський район – 295,
  • Семенівський район – 283 (7 нових випадків),
  • Чутівський район – 277 (9 нових випадків),
  • Машівський район – 242 (13 нових випадків),
  • Лубенський район – 224,
  • Козельщинський район – 213 (9 нових випадків),
  • Гадяцький район – 212,
  • Чорнухинський район – 185 (7 нових випадків),
  • Гребінківський район – 160 (1 новий випадок),
  • Оржицький район – 149.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
  • Великобагачанський – 32,
  • Гадяч – 41,
  • Гадяцький – 25,
  • Глобинський – 49,
  • Гребінківський – 41,,
  • Диканський – 52,
  • Зіньківський – 125,
  • Карлівський – 19,
  • Кобеляцький – 70,
  • Козельщинський – 68,
  • Горішні Плавні – 325,
  • Котелевський – 45,
  • Кременчук – 1 619,
  • Кременчуцький – 249,
  • Лохвицький – 132,
  • Лубни – 248,
  • Лубенський – 77,
  • Машівський – 58,
  • Миргород – 342,
  • Миргородський – 127,
  • Новосанжарський – 135,
  • Оржицький – 62,
  • Пирятинський – 221,
  • Полтава – 3 573,
  • Полтавський – 464,
  • Решетилівський – 31,
  • Семенівський – 52,
  • Хорольський – 64,
  • Чорнухинський – 46,
  • Чутівський – 12,
  • Шишацький – 71.
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Автор: Юлия Волынская
Теги: коронавірус статистика
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