На Полтавщині за добу померло 10 пацієнтів з COVID-19

В Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, у Полтавській області – 336
11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник. Про це повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 865 осіб;
- летальних випадків – 213;
- одужало – 13 314 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР –39 258, методом ІФА – 20 831).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 956 123 особи;
- одужало – 574 536 осіб;
- летальних випадків – 16 469;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 99 694 випадки;
- Вінницька область – 20 781 випадок;
- Волинська область – 30 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 52 068 випадків;
- Донецька область – 31 929 випадків;
- Житомирська область – 36 061 випадок;
- Закарпатська область – 27 003 випадки;
- Запорізька область – 46 544 випадки;
- Івано-Франківська область – 41 798 випадків;
- Київська область – 52 415 випадків;
- Кіровоградська область – 7 707 випадків;
- Луганська область – 8 640 випадків;
- Львівська область – 56 442 випадки;
- Миколаївська область – 26 260 випадків;
- Одеська область – 63 124 випадки;
- Полтавська область – 31 433 випадки;
- Рівненська область – 38 315 випадків;
- Сумська область – 37 612 випадків;
- Тернопільська область – 32 235 випадків;
- Харківська область – 64 792 випадки;
- Херсонська область – 15 449 випадків;
- Хмельницька область – 36 360 випадків;
- Черкаська область – 34 451 випадок;
- Чернівецька область – 37 949 випадків;
- Чернігівська область – 26 864 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровали 336 нових випадків. Одужали 22 293 (+361) жителі області, продовжують лікування 8 475 людей, зокрема 179 дітей.
Всього зареєстровано 665 летальних випадків, нових – 10 (Гадяч – 4; Кременчук – 2; Полтава; Гребінківський, Карлівський, Полтавський райони).
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):
- Полтава – 12 938 (124 нові випадки),
- Кременчук – 4 233 (47 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 382 (24 нові випадки),
- Миргород – 1 289 (9 нових випадків),
- Полтавський район – 1 251 (6 нових випадків),
- Лохвицький район – 828 (11 нових випадків),
- Лубни – 792 (4 нові випадки),
- Зіньківський район – 718 (5 нових випадків),
- Пирятинський район – 606 (17 нових випадків),
- Котелевський район – 588 (7 нових випадків),
- Новосанжарський район – 523 (2 нові випадки),
- Кременчуцький район – 518 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 509 (5 нових випадків),
- Карлівський район – 463 (11 нових випадків),
- Диканський район – 433,
- Миргородський район – 424 (2 нові випадки),
- Хорольський район – 373 (3 нові випадки),
- Шишацький район – 362 (1 новий випадок)),
- Кобеляцький район – 357 (3 нові випадки),
- Гадяч – 303,
- Решетилівський район – 303,
- Великобагачанський район – 295,
- Семенівський район – 283 (7 нових випадків),
- Чутівський район – 277 (9 нових випадків),
- Машівський район – 242 (13 нових випадків),
- Лубенський район – 224,
- Козельщинський район – 213 (9 нових випадків),
- Гадяцький район – 212,
- Чорнухинський район – 185 (7 нових випадків),
- Гребінківський район – 160 (1 новий випадок),
- Оржицький район – 149.
Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):
- Великобагачанський – 32,
- Гадяч – 41,
- Гадяцький – 25,
- Глобинський – 49,
- Гребінківський – 41,,
- Диканський – 52,
- Зіньківський – 125,
- Карлівський – 19,
- Кобеляцький – 70,
- Козельщинський – 68,
- Горішні Плавні – 325,
- Котелевський – 45,
- Кременчук – 1 619,
- Кременчуцький – 249,
- Лохвицький – 132,
- Лубни – 248,
- Лубенський – 77,
- Машівський – 58,
- Миргород – 342,
- Миргородський – 127,
- Новосанжарський – 135,
- Оржицький – 62,
- Пирятинський – 221,
- Полтава – 3 573,
- Полтавський – 464,
- Решетилівський – 31,
- Семенівський – 52,
- Хорольський – 64,
- Чорнухинський – 46,
- Чутівський – 12,
- Шишацький – 71.