На Полтавщині за добу померло 10 пацієнтів з COVID-19

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В Україні зафіксували 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби, у Полтавській області – 336

11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 547 дітей та 481 медпрацівник. Про це повідомляє МОЗ.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 865 осіб;

летальних випадків – 213;

одужало – 13 314 осіб;

здійснено тестувань за добу – 60 089 (зокрема методом ПЛР –39 258, методом ІФА – 20 831).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 956 123 особи;

одужало – 574 536 осіб;

летальних випадків – 16 469;

проведено ПЛР-тестувань – 5 248 720.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 99 694 випадки;

Вінницька область – 20 781 випадок;

Волинська область – 30 197 випадків;

Дніпропетровська область – 52 068 випадків;

Донецька область – 31 929 випадків;

Житомирська область – 36 061 випадок;

Закарпатська область – 27 003 випадки;

Запорізька область – 46 544 випадки;

Івано-Франківська область – 41 798 випадків;

Київська область – 52 415 випадків;

Кіровоградська область – 7 707 випадків;

Луганська область – 8 640 випадків;

Львівська область – 56 442 випадки;

Миколаївська область – 26 260 випадків;

Одеська область – 63 124 випадки;

Полтавська область – 31 433 випадки;

Рівненська область – 38 315 випадків;

Сумська область – 37 612 випадків;

Тернопільська область – 32 235 випадків;

Харківська область – 64 792 випадки;

Херсонська область – 15 449 випадків;

Хмельницька область – 36 360 випадків;

Черкаська область – 34 451 випадок;

Чернівецька область – 37 949 випадків;

Чернігівська область – 26 864 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, за минулу добу на Полтавщині зареєстровали 336 нових випадків. Одужали 22 293 (+361) жителі області, продовжують лікування 8 475 людей, зокрема 179 дітей.

Всього зареєстровано 665 летальних випадків, нових – 10 (Гадяч – 4; Кременчук – 2; Полтава; Гребінківський, Карлівський, Полтавський райони).

Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії (географія поширення інфекції):

Полтава – 12 938 (124 нові випадки),

Кременчук – 4 233 (47 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 382 (24 нові випадки),

Миргород – 1 289 (9 нових випадків),

Полтавський район – 1 251 (6 нових випадків),

Лохвицький район – 828 (11 нових випадків),

Лубни – 792 (4 нові випадки),

Зіньківський район – 718 (5 нових випадків),

Пирятинський район – 606 (17 нових випадків),

Котелевський район – 588 (7 нових випадків),

Новосанжарський район – 523 (2 нові випадки),

Кременчуцький район – 518 (9 нових випадків),

Глобинський район – 509 (5 нових випадків),

Карлівський район – 463 (11 нових випадків),

Диканський район – 433,

Миргородський район – 424 (2 нові випадки),

Хорольський район – 373 (3 нові випадки),

Шишацький район – 362 (1 новий випадок)),

Кобеляцький район – 357 (3 нові випадки),

Гадяч – 303,

Решетилівський район – 303,

Великобагачанський район – 295,

Семенівський район – 283 (7 нових випадків),

Чутівський район – 277 (9 нових випадків),

Машівський район – 242 (13 нових випадків),

Лубенський район – 224,

Козельщинський район – 213 (9 нових випадків),

Гадяцький район – 212,

Чорнухинський район – 185 (7 нових випадків),

Гребінківський район – 160 (1 новий випадок),

Оржицький район – 149.

Кількість активних випадків (людей, які продовжують лікування від коронавірусу):