Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук

В Кременчуге на выходных может выпасть небольшой снег

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 178

 

Температура в городе будет держаться на уровне нуля

Небольшие снег и мороз – именно такой погода будет в Кременчуге на выходных. Солнце не покажется из-за туч на протяжении ближайших двух дней.


 

Sinoptik сообщает, что мелкий мокрый снег пройдёт утром в субботу, 19 декабря, после этого осадков в выходные больше не предвидится. Воздух прогреется до значений от 0°С до +2°С.


 

Gismeteo обещает снег с дождём утром в субботу, 19 декабря, а также небольшой дождь в ночь с субботы на воскресенье. Температурные показатели на уикенд составят 0...+2°С.


 

Ventusky рисует подобную погодную картину: прогнозирует снег утром в субботу, 19 декабря, и вечером в воскресенье, 20 декабря. Столбики термометров покажут от -1°С до +1°С.

0
Автор: Катерина Турубара
Теги: погода прогноз снег зима
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх