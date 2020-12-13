В Кременчуге на выходных может выпасть небольшой снег

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 178

Температура в городе будет держаться на уровне нуля

Небольшие снег и мороз – именно такой погода будет в Кременчуге на выходных. Солнце не покажется из-за туч на протяжении ближайших двух дней.





Sinoptik сообщает, что мелкий мокрый снег пройдёт утром в субботу, 19 декабря, после этого осадков в выходные больше не предвидится. Воздух прогреется до значений от 0°С до +2°С.





Gismeteo обещает снег с дождём утром в субботу, 19 декабря, а также небольшой дождь в ночь с субботы на воскресенье. Температурные показатели на уикенд составят 0...+2°С.





Ventusky рисует подобную погодную картину: прогнозирует снег утром в субботу, 19 декабря, и вечером в воскресенье, 20 декабря. Столбики термометров покажут от -1°С до +1°С.