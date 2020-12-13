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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві чоловік викрав скриньку з грошима для допомоги хворим дітям

Сьогодні, 08:20 Переглядів: 301

 

Зловмисника затримали

У Полтаві чоловік викрав скриньку з грошима для допомоги хворим дітям. Про це на своїй сторінці у facebook повідомив речник Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрій Сулаєв. Чоловіка затримали, і виявилося, що він причетний також до грабежу на території міста:


Слідчі поліції Полтави, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 185 ККУ, чоловікові, який викрав у магазині скриньку з пожертвами для важкохворих дітей. Санкція статті передбачає до 6-ти років позбавлення волі. Також з'ясувалось, що фігурант причетний і до вчинення грабежу в Київському районі Полтави. За цим фактом розслідується кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками статті 186 ККУ, - написав Юрій Сулаєв.


Наразі підозрюваному обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Юрій Сулаєв
Теги: крадіжка грабіж гроші Полтава
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