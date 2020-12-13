Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
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Кременчук109
Кременчук, Коронавірус / Карантин

112 кременчужан захворіло на коронавірусну інфекцію, серед них 5 дітей

Вчора, 22:57 Переглядів: 312

За добу 80 пацієнтів одужало, один помер

18 грудня в нашому місті зареєстрували 112 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, в тому числі 28 випадків виявила приватна лабораторія.


За даними мерії Кременчука, заразилися 58 жінок віком від 22 до 81 років та 49 чоловіків віком від 20 до 82 років. Також захворіло п'ятеро дітей віком від 11 до 16 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 104 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а вісім – лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікується 80 пацієнтів із захворюванням на короновірусну хворобу.

Одужала 91 особа. На жаль, один пацієнт помер.


Всього у Кременчуці зафіксували 4266 випадків COVID-19, одужало 2882 людини, померло 121.


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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты
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