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У Кременчуці під час оформлення потрійного ДТП в учасників в'їхав автобус

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 1 373

 

Постраждав 50-річний чоловік

У Кременчуці під час оформлення потрійного ДТП в учасників в'їхав автобус. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 18 грудня, близько 19.00 на вул. Вадима Пугачова, поблизу перехрестя з вул. Київською. 


Спочатку зіштовхнулися ВАЗ-2107, Hyundai Elantra та «Таврія». Останній учасник аварії навіть вже встиг поїхати після оформлення ДТП, а у Hyundai Elantra розрядився акумулятор. Поки машину «прикурювали», в учасників аварії врізався автобус. 


У результаті вже нової ДТП 50-річний водій Hyundai отримав травми. Його госпіталізували до лікарні. 


Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху). 

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Кременчуцький відділ поліції
Теги: дтп аварія постраждалі
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