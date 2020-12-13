У Кременчуці під час оформлення потрійного ДТП в учасників в'їхав автобус

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 1 373

У Кременчуці під час оформлення потрійного ДТП в учасників в'їхав автобус. Як повідомляє пресслужба Кременчуцького відділу поліції, це сталося 18 грудня, близько 19.00 на вул. Вадима Пугачова, поблизу перехрестя з вул. Київською.





Спочатку зіштовхнулися ВАЗ-2107, Hyundai Elantra та «Таврія». Останній учасник аварії навіть вже встиг поїхати після оформлення ДТП, а у Hyundai Elantra розрядився акумулятор. Поки машину «прикурювали», в учасників аварії врізався автобус.





У результаті вже нової ДТП 50-річний водій Hyundai отримав травми. Його госпіталізували до лікарні.





Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).