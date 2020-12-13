У боргах, як у шовках: «Кременчукгаз» погрожує перекрити газові труби КВБЗ та КП «Теплоенерго»

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 509

ПрАТ «Кременчукгаз» надіслав лист-попередження на ПАТ КВБЗ про відключення теплоелектроцентралі підприємства через борги за газ. Призначена й дата відключення - 24 грудня. Про це повідомив на засіданні бюджетної депутатської комісії її голова Олександр Плескун (працівник КВБЗ). Він цікавився, коли свої борги за теплову енергію для Раківки віддасть КП «Теплоенерго». Наразі ці борги сягнули 37 млн грн.





У свою чергу, директор КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний теж повідомив про лист від ПрАТ «Кременчукгаз» - відключення призначили на 28 грудня. За словами Віталія Одношевного, підприємство не може одномоментно погасити всі борги, бо йому винне населення.





- Єдиним джерелом є платежі населення. Працюємо і в судах, і до судів. Намагаємося пояснити населенню, що якщо не буде оплати, не буде й тепла, - констатував Одношевний.





На сьогодні кременчужани заборгували комунальному підприємству «Теплоенерго» 41 млн грн за тепло та гарячу воду. При цьому 22 млн грн - борг мешканців Раківки. Про це доповів віцемер з комуналки Іван Москалик. Втім, за його словами, ПрАТ «Кременчукгаз» вимагає борг за транспортування, а це невелика сума, і її реально погасити.





Іван Москалик запевнив, що мерія та «Теплоенерго» відключення газу не допустять. Разом з тим, Іван Москалик просить кременчужан погасити борги, щоб мати гарантію безперебійного надання послуг.

Додамо, що КП «Теплоенерго» є дотаційним – періодично підприємству дають гроші з бюджету на погашення боргів перед КВБЗ – за покупне тепло для Раківки. Таким чином, якщо споживачі послуг не платять, платити за боржників доводиться усім кременчужанам, за рахунок податків. За інформацією Івана Москалика, є квартира, яка заборгувала 177 тис грн за тепло.





Разом із тим, чергове підвищення тарифів на тлі карантинного падіння доходів провокує неплатежі.



