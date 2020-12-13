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Кременчук, Культура, Кременчуг

Двоє кременчужан стали переможцями конкурсу «Просто подвиг»

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 335

  

Містянам вручили пам'ятні подарунки

До Дня Збройних Сил України та Дня Сухопутних військ Полтавський обласний ТЦК та СП провів обласний літературний конкурс «Просто подвиг». Переможців визначили напередодні 12 грудня. Переможцями конкурсу стали двоє кременчужан, які отримали грамоти, годинники та книжкові призи.


Розпочався літературний конкурс «Просто подвиг» для популяризації військових


Перемога в номінації «Проза» - Вікторія Олександрівна Яненко (призи отримала мати дівчинки Світлана Миколаївна)


 

ІІ місце в номінації «Поетичний твір» - Юрій Анатолійович Лях


 

Переможців нагородив військовий комісар Кременчуцького ОМТЦК та СП підполковник Роман Сушко.

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Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат конкурс
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