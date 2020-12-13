Двоє кременчужан стали переможцями конкурсу «Просто подвиг»

До Дня Збройних Сил України та Дня Сухопутних військ Полтавський обласний ТЦК та СП провів обласний літературний конкурс «Просто подвиг». Переможців визначили напередодні 12 грудня. Переможцями конкурсу стали двоє кременчужан, які отримали грамоти, годинники та книжкові призи.
Перемога в номінації «Проза» - Вікторія Олександрівна Яненко (призи отримала мати дівчинки Світлана Миколаївна)
ІІ місце в номінації «Поетичний твір» - Юрій Анатолійович Лях
Переможців нагородив військовий комісар Кременчуцького ОМТЦК та СП підполковник Роман Сушко.