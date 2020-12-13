Двоє кременчужан стали переможцями конкурсу «Просто подвиг»

Сьогодні, 17:08 Переглядів: 335

До Дня Збройних Сил України та Дня Сухопутних військ Полтавський обласний ТЦК та СП провів обласний літературний конкурс «Просто подвиг». Переможців визначили напередодні 12 грудня. Переможцями конкурсу стали двоє кременчужан, які отримали грамоти, годинники та книжкові призи.









Перемога в номінації «Проза» - Вікторія Олександрівна Яненко (призи отримала мати дівчинки Світлана Миколаївна)





ІІ місце в номінації «Поетичний твір» - Юрій Анатолійович Лях





Переможців нагородив військовий комісар Кременчуцького ОМТЦК та СП підполковник Роман Сушко.