Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Здоров'я, Коронавірус / Карантин

65 з ковідом та 126 з пневмонією: скільки пацієнтів лежить у лікарнях Кременчука

Сьогодні, 17:32 Переглядів: 557

 

На цьому тижні у Кременчуці зареєстрували 848 випадків ГРВІ та 276 пневмоній

Про ситуацію щодо поширення захворюваності в нашому місті станом на 18 грудня проінформувала заступник міського голови Ольга Усанова на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.


Так, за вчорашній день зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулися 87 дорослих і 66 дітей, грип не реєструвався. 17 грудня діагностували пневмонію у 66 дорослих і встановили 138 підозр на коронавірусну інфекцію. Кременчуцький центр лабораторних досліджень за вчорашню добу виконав 203 ПЛР-дослідження.


На цьому тижні у Кременчуці зареєстрували 848 випадків ГРВІ та 276 пневмоній.

 

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом «пневмонія» перебувають 126 пацієнтів, із яких 55 мають тяжкий перебіг хвороби:

  • 49 пацієнтів проходять лікування у Першій міській лікарні;
  • 47 – у ЛІЛ «Кременчуцька»;
  • 19 – у лікарні «Придніпровська»;
  • 4 – у лікарні «Правобережна»;
  • у дитячій лікарні з таким діагнозом перебуває 7 дітей.

На сьогоднішній день у лікарнях Кременчука лежить 65 кременчужан та 12 жителів Кременчуцького району із підтвердженим COVID-19. 1178 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів. Всього від початку пандемії у місті на COVID-19 захворіло 4154 жителів, 2791 людина подолала цю інфекцію, 120 громадян померло.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: visnyk.lutsk.ua
Теги: коронавірус коронавирус ОРВИ ГРВІ пневмония пациенты заболеваемость больницы
компанія «Інтера Люкс»
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