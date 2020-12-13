65 з ковідом та 126 з пневмонією: скільки пацієнтів лежить у лікарнях Кременчука

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На цьому тижні у Кременчуці зареєстрували 848 випадків ГРВІ та 276 пневмоній

Про ситуацію щодо поширення захворюваності в нашому місті станом на 18 грудня проінформувала заступник міського голови Ольга Усанова на штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації.





Так, за вчорашній день зі скаргами на ГРВІ до сімейних лікарів звернулися 87 дорослих і 66 дітей, грип не реєструвався. 17 грудня діагностували пневмонію у 66 дорослих і встановили 138 підозр на коронавірусну інфекцію. Кременчуцький центр лабораторних досліджень за вчорашню добу виконав 203 ПЛР-дослідження.





На цьому тижні у Кременчуці зареєстрували 848 випадків ГРВІ та 276 пневмоній.

Наразі на стаціонарному лікуванні в кременчуцьких лікарнях із діагнозом «пневмонія» перебувають 126 пацієнтів, із яких 55 мають тяжкий перебіг хвороби:

49 пацієнтів проходять лікування у Першій міській лікарні;

47 – у ЛІЛ «Кременчуцька»;

19 – у лікарні «Придніпровська»;

4 – у лікарні «Правобережна»;

у дитячій лікарні з таким діагнозом перебуває 7 дітей.

На сьогоднішній день у лікарнях Кременчука лежить 65 кременчужан та 12 жителів Кременчуцького району із підтвердженим COVID-19. 1178 хворих на цю інфекцію отримують лікування в амбулаторних умовах під наглядом сімейних лікарів. Всього від початку пандемії у місті на COVID-19 захворіло 4154 жителів, 2791 людина подолала цю інфекцію, 120 громадян померло.