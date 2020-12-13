17 грудня COVID-19 діагностували у 101 кременчужанина, одужало 214 людей

Сьогодні, 08:13 Переглядів: 395

17 грудня в місті зареєстрували сто один новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу, зокрема, сім випадків виявила приватна лабораторія.





За даними мерії, захворіли п'ятдесят чотири жінки віком від 21 до 79 років та сорок шість чоловіків віком від 18 до 82 років. Також захворіла семирічна дитина. Із вперше виявлених випадків захворювання дев'яносто шість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а п'ять – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сімдесят три пацієнти із короновірусною хворобою.



Одужало двісті чотирнадцять осіб. На жаль, два пацієнти померли.



Всього у Кременчуці зафіксували 4154 випадки COVID-19, одужало 2791 людей, померло 120.