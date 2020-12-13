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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги

КП «Благоустрій Кременчука» купило без тендеру автомобіль «Газель» – продавець не продешевив

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 399 Коментарів: 2

Підприємство зробило дві спроби провести аукціон, але учасники не прийшли на тендер

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» уклало прямий договір купівлі автомобіля «Газель», що був у використанні. Ціна товару — 180 тисяч гривень. Звіт та сам договір з фізичною особою Сергієм Володимировичем Антоненком розміщений у системі Prozorro.

 

За законом «Про публічні закупівлі», якщо сума перевищує 50 тис грн, має бути аукціон в електронній системі Prozorro. У даному випадку (сума до 200 тис грн) — спрощена процедура закупівлі через аукціон.

 

Замовник зробив дві спроби провести спрощену закупівлю — але двічі торги були відмінені, оскільки не було достатньої кількості пропозицій учасників. У результаті — товар (автомобіль-фургон 2009 року випуску) куплений напряму, без торгів.


 

 

Нібито усе без порушень (за винятком того, що замовник забув завантажити у Prozorro обгрунтування закупівлі без аукціону).

 

Проте ціна на вживані авто моделі ГАЗ 2705 (не раніше 2009 року випуску), яку хотів замовник, на сайті продаж auto.ria пропонують набагато дешевше. А за ту суму, за яку придбали «Газель», можна купити більш свіже авто: 2012 року випуску, і навіть новіше.



1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: автомобиль авто Благоустрій Кременчука автомобіль
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

174
Marshall:
Сьогодні, 09:14

вот только никто не учитывает, что ГАЗель за 3-4тыс долларов это уложеный в хлам металлолом, а за 5-6килобаксов уже более-менее живая...
или главное статью написать, а дальше все равно?


2 1
190
romix:
Сьогодні, 09:28

Машина была приобретена за 4 дня до ее продажи в Кременчуг. Вообще не палятся


2 0

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