КП «Благоустрій Кременчука» купило без тендеру автомобіль «Газель» – продавець не продешевив

Сьогодні, 08:58 Переглядів: 399 Коментарів: 2

Підприємство зробило дві спроби провести аукціон, але учасники не прийшли на тендер

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» уклало прямий договір купівлі автомобіля «Газель», що був у використанні. Ціна товару — 180 тисяч гривень. Звіт та сам договір з фізичною особою Сергієм Володимировичем Антоненком розміщений у системі Prozorro.

За законом «Про публічні закупівлі», якщо сума перевищує 50 тис грн, має бути аукціон в електронній системі Prozorro. У даному випадку (сума до 200 тис грн) — спрощена процедура закупівлі через аукціон.

Замовник зробив дві спроби провести спрощену закупівлю — але двічі торги були відмінені, оскільки не було достатньої кількості пропозицій учасників. У результаті — товар (автомобіль-фургон 2009 року випуску) куплений напряму, без торгів.





Нібито усе без порушень (за винятком того, що замовник забув завантажити у Prozorro обгрунтування закупівлі без аукціону).

Проте ціна на вживані авто моделі ГАЗ 2705 (не раніше 2009 року випуску), яку хотів замовник, на сайті продаж auto.ria пропонують набагато дешевше. А за ту суму, за яку придбали «Газель», можна купити більш свіже авто: 2012 року випуску, і навіть новіше.







