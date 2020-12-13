Ferrexpo за 9 месяцев 2020 года уплатила более 2,5 млрд гривен налогов и сборов

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 187 Коментарів: 1

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года

Предприятия компании Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября 2020 года перечислили более 2,45 млрд грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней.



Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1923,0 млн грн, Еристовский ГОК – более 508,5 млн грн, Белановский ГОК – более 13,5 млн грн.





Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 221,8 млн грн, в областной – более 228,4 млн грн, в государственный бюджет Украины – более 1206,2 млн грн. Единый социальный взнос предприятия составил более 266,3 млн грн.





Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 57,8 млн грн, в областной – более 73 млн грн, в государственный – более 326 млн грн. Единый социальный взнос предприятия составил более 51,7 млн грн.





Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 6,1 млн грн, в областной – более 0,8 млн грн, в государственный бюджет Украины – более 3,3 млн грн. Единый социальный взнос предприятия составил более 3,3 млн грн.





За 9 месяцев 2020 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 955,3 млн грн, экологический налог – более 88,7 млн грн, налог на землю – более 42,7 млн грн, подоходный налог – более 232,5 млн грн, другие налоги и сборы – более 51,7 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 285,5 млн грн.





Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 26,5 млн грн, НДФЛ – более 46,7 млн грн, налог на прибыль – более 94,7 млн грн, другие налоги и сборы – более 94,5 млн грн. Плата за пользование недрами составила более 194,5 млн грн.





Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог – более 3,7 млн грн и НДФЛ – более 3,6 млн грн.