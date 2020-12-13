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Кременчуцькі патрульні спіймали нетверезого водія, якого розшукують у Київській області

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 484

 

Молодик знаходився у стані наркотичного сп'яніння

Кременчуцькі патрульні спіймали нетверезого водія, якого розшукує суд. Як повідомляє патрульна поліція Кременчука, це сталось сьогодні на вулиці Олексія Древаля.


Поліцейські зупинили ВАЗ-2107, водій якого порушив правила дорожнього руху. У 26-річного керманича були явні ознаки наркотичного сп'яніння, проте пройти огляд у лікаря-нарколога він категорично відмовився.


До того ж, з'ясувалося, що порушник вже позбавлений права керування та перебуває в розшуку Бориспільським відділом поліції як особа, що переховується від органів досудового розслідування.


На затриманого склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування). Далі ним займатимуться слідчі.

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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: нетверезий водій розшук
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