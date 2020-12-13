Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 13.12.2020 21:00
Підтверджені:
Україна894215
Кременчук3939
Хворі:
Україна377497
Кременчук1444
Одужало:
Україна501564
Кременчук2386
Померло:
Україна15154
Кременчук109
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу від COVID-19 одужало майже вдвічі більше, ніж захворіло: 16 150 проти 8 416

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 312

 

На Полтавщині одужали 1073 пацієнта, а захворіли - 575

8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 479 осіб;
  • летальних випадків – 233;
  • одужало – 16 150 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 909 082 особи;
  • одужало – 522 868 осіб;
  • летальних випадків – 15 480;
  • проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 93 302 випадки;
  • Вінницька область – 19 977 випадків;
  • Волинська область – 28 527 випадків;
  • Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
  • Донецька область – 30 062 випадки;
  • Житомирська область – 34 511 випадків;
  • Закарпатська область – 26 281 випадок;
  • Запорізька область – 43 034 випадки;
  • Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
  • Київська область – 49 335 випадків;
  • Кіровоградська область – 7 273 випадки;
  • Луганська область – 7 987 випадків;
  • Львівська область – 54 233 випадки;
  • Миколаївська область – 24 404 випадки;
  • Одеська область – 59 113 випадків;
  • Полтавська область – 30 025 випадків;
  • Рівненська область – 36 599 випадків;
  • Сумська область – 36 098 випадків;
  • Тернопільська область – 31 374 випадки;
  • Харківська область – 62 708 випадків;
  • Херсонська область – 14 346 випадків;
  • Хмельницька область – 34 919 випадків;
  • Черкаська область – 32 272 випадки;
  • Чернівецька область – 37 080 випадків;
  • Чернігівська область – 24 786 випадків.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 30 025 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 20 107 (+1073) жителів області, продовжують лікування 9 297 людей, зокрема 186 дітей.


Всього зареєстровано 621 летальний випадок, нових – 15 (Полтава – 3; Карлівський район – 3; Миргород – 2; Кременчук – 1; Лубни – 1; Великобагачанський, Миргородський, Оржицький, Решетилівський, Хорольський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 575.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 12 350 (227 нових випадків),
  • Кременчук – 3 995 (42 нові випадки),
  • Горішні Плавні – 1 303 (63 нові випадки),
  • Миргород – 1 267 (28 нових випадків),
  • Полтавський район – 1 180 (27 нових випадків),
  • Лохвицький район – 784,
  • Лубни – 771 (13 нових випадків),
  • Зіньківський район – 704 (5 нових випадків),
  • Пирятинський район – 585 (11 нових випадків),
  • Котелевський район – 569 (уточнено),
  • Новосанжарський район – 518 (11 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 502 (16 нових випадків),
  • Глобинський район – 487,
  • Карлівський район – 424 (31 новий випадок),
  • Диканський район – 423,
  • Миргородський район – 415 (12 нових випадків),
  • Хорольський район – 361 (31 новий випадок),
  • Шишацький район – 353 (6 нових випадків),
  • Кобеляцький район – 349 (2 нові випадки),
  • Решетилівський район – 301 (6 нових випадків),
  • Великобагачанський район –291 (9 нових випадків),
  • Гадяч – 291,
  • Семенівський район – 275 (6 нових випадків),
  • Чутівський район – 240 (11 нових випадків),
  • Лубенський район – 222 (3 нові випадки),
  • Гадяцький район – 208,
  • Козельщинський район – 203 (7 нових випадків),
  • Машівський район – 189,
  • Чорнухинський район – 178 (9 нових випадків),
  • Гребінківський район – 156,
  • Оржицький район – 131.

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 41,
  • Гадяч – 67,
  • Гадяцький – 48,
  • Глобинський – 85,
  • Гребінківський – 48,
  • Диканський – 43,
  • Зіньківський – 160,
  • Карлівський – 36,
  • Кобеляцький – 116,
  • Козельщинський – 67,
  • Горішні Плавні – 355,
  • Котелевський – 79,
  • Кременчук – 1 530,
  • Кременчуцький – 252,
  • Лохвицький – 176,
  • Лубни – 287,
  • Лубенський – 78,
  • Машівський – 11,
  • Миргород – 420,
  • Миргородський – 203,
  • Новосанжарський – 172,
  • Оржицький – 51,
  • Пирятинський – 283,
  • Полтава – 3 801,
  • Полтавський – 488,
  • Решетилівський – 50,
  • Семенівський – 95,
  • Хорольський – 85,
  • Чорнухинський – 88,
  • Чутівський – 10,
  • Шишацький – 72.

 

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх