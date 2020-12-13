За добу від COVID-19 одужало майже вдвічі більше, ніж захворіло: 16 150 проти 8 416

На Полтавщині одужали 1073 пацієнта, а захворіли - 575
8 416 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 412 дітей та 447 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 479 осіб;
- летальних випадків – 233;
- одужало – 16 150 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 55 856 (зокрема методом ПЛР – 31 963, методом ІФА – 23 893).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 909 082 особи;
- одужало – 522 868 осіб;
- летальних випадків – 15 480;
- проведено ПЛР-тестувань – 5 084 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 559), Одеській (830), Черкаській (665), Запорізькій (599) та Полтавській (575) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 93 302 випадки;
- Вінницька область – 19 977 випадків;
- Волинська область – 28 527 випадків;
- Дніпропетровська область – 49 961 випадок;
- Донецька область – 30 062 випадки;
- Житомирська область – 34 511 випадків;
- Закарпатська область – 26 281 випадок;
- Запорізька область – 43 034 випадки;
- Івано-Франківська область – 40 875 випадків;
- Київська область – 49 335 випадків;
- Кіровоградська область – 7 273 випадки;
- Луганська область – 7 987 випадків;
- Львівська область – 54 233 випадки;
- Миколаївська область – 24 404 випадки;
- Одеська область – 59 113 випадків;
- Полтавська область – 30 025 випадків;
- Рівненська область – 36 599 випадків;
- Сумська область – 36 098 випадків;
- Тернопільська область – 31 374 випадки;
- Харківська область – 62 708 випадків;
- Херсонська область – 14 346 випадків;
- Хмельницька область – 34 919 випадків;
- Черкаська область – 32 272 випадки;
- Чернівецька область – 37 080 випадків;
- Чернігівська область – 24 786 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 30 025 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 20 107 (+1073) жителів області, продовжують лікування 9 297 людей, зокрема 186 дітей.
Всього зареєстровано 621 летальний випадок, нових – 15 (Полтава – 3; Карлівський район – 3; Миргород – 2; Кременчук – 1; Лубни – 1; Великобагачанський, Миргородський, Оржицький, Решетилівський, Хорольський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 575.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 12 350 (227 нових випадків),
- Кременчук – 3 995 (42 нові випадки),
- Горішні Плавні – 1 303 (63 нові випадки),
- Миргород – 1 267 (28 нових випадків),
- Полтавський район – 1 180 (27 нових випадків),
- Лохвицький район – 784,
- Лубни – 771 (13 нових випадків),
- Зіньківський район – 704 (5 нових випадків),
- Пирятинський район – 585 (11 нових випадків),
- Котелевський район – 569 (уточнено),
- Новосанжарський район – 518 (11 нових випадків),
- Кременчуцький район – 502 (16 нових випадків),
- Глобинський район – 487,
- Карлівський район – 424 (31 новий випадок),
- Диканський район – 423,
- Миргородський район – 415 (12 нових випадків),
- Хорольський район – 361 (31 новий випадок),
- Шишацький район – 353 (6 нових випадків),
- Кобеляцький район – 349 (2 нові випадки),
- Решетилівський район – 301 (6 нових випадків),
- Великобагачанський район –291 (9 нових випадків),
- Гадяч – 291,
- Семенівський район – 275 (6 нових випадків),
- Чутівський район – 240 (11 нових випадків),
- Лубенський район – 222 (3 нові випадки),
- Гадяцький район – 208,
- Козельщинський район – 203 (7 нових випадків),
- Машівський район – 189,
- Чорнухинський район – 178 (9 нових випадків),
- Гребінківський район – 156,
- Оржицький район – 131.
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 41,
- Гадяч – 67,
- Гадяцький – 48,
- Глобинський – 85,
- Гребінківський – 48,
- Диканський – 43,
- Зіньківський – 160,
- Карлівський – 36,
- Кобеляцький – 116,
- Козельщинський – 67,
- Горішні Плавні – 355,
- Котелевський – 79,
- Кременчук – 1 530,
- Кременчуцький – 252,
- Лохвицький – 176,
- Лубни – 287,
- Лубенський – 78,
- Машівський – 11,
- Миргород – 420,
- Миргородський – 203,
- Новосанжарський – 172,
- Оржицький – 51,
- Пирятинський – 283,
- Полтава – 3 801,
- Полтавський – 488,
- Решетилівський – 50,
- Семенівський – 95,
- Хорольський – 85,
- Чорнухинський – 88,
- Чутівський – 10,
- Шишацький – 72.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!