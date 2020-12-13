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В Кременчуге на Троицкой открылся термальный источник

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 972

 

На месте коммунальники
Фото: Артем Коваленко

В Кременчуге на Троицкой открылся термальный источник. Пар шурует с ливневки.


На месте работают коммунальники. 


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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: источник порыв
компанія «Інтера Люкс»

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