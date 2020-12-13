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В Кременчуці на вул. Ігоря Сердюка розрили дорогу: вільна лише одна смуга

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 652 Коментарів: 1

 

Проїхати можна лише крайньою лівою смугою руху

В Кременчуці на вул. Ігоря Сердюка на ділянці між вул. Шевченка та вул. Небесної Сотні розрили дорогу. Причиною стали ремонтні роботи.


 

Наразі вільна лише одна, крайня ліва смуга. 

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Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко
Теги: перекриття руху
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

126
Джо:
Сьогодні, 12:03

та уже третий день так 


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