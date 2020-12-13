В Кременчуці на вул. Ігоря Сердюка розрили дорогу: вільна лише одна смуга

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Проїхати можна лише крайньою лівою смугою руху
В Кременчуці на вул. Ігоря Сердюка на ділянці між вул. Шевченка та вул. Небесної Сотні розрили дорогу. Причиною стали ремонтні роботи.
Наразі вільна лише одна, крайня ліва смуга.
та уже третий день так