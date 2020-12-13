ТЪ вітає кременчуцьких суддів з професійним святом

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Щорічно, 15 грудня, Україна відзначає День працівників суду. З нагоди професійного свята прийміть наші вітання і побажання добра, професійних перемог і нових досягнень!





Ваша місія почесна – забезпечувати права і свободи людини, утверджувати принципи верховенства права та розвитку України як демократичної, правової держави. Це вимагає від працівників суду та судових органів високого рівня знань, досвіду, відданості справі, наполегливості.





Тож зичимо і надалі віддано служити закону із невичерпною енергією, наснагою та витримкою! Нехай вас завжди та в усьому супроводжує успіх! Бажаємо суддям та усім працівникам судів, органів та установ системи правосуддя міцного здоров’я, емоційної стійкості, незалежних принципових рішень і вчинків та віри у майбутнє нашої держави!