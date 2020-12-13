Коронавірус у Кременчуці: захворіло 24, одужало 121, померло 2

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За добу від коронавірусу одужало майже в 5 разів більше кременчужан, ніж захворіло

14 грудня в Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 16 жінок віком від 20 до 85 років, 7 чоловіків віком від 26 до 65 років та 7-річна дитина.



19 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 5 - лікуються в інфекційних шпиталях.

По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Одужала 121 особа. На жаль, два пацієнти померли.



Всього зареєстровано 3 963 випадків: одужало 2507, померло 111.