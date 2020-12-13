Кременчуку дали 1,8 млн грн на житло АТОвцям та учасникам бойових дій

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 262

Гроші призначені на житло для інвалідів та ветеранів з числа УБД; переселенцям, які безпосередньо брали участь в АТО та мають інвалідність

Кременчук отримав державну субвенцію в сумі 1 млн 836 тис грн на забезпечення житлом учасників бойових дій. На останньому засіданні виконкому (10 грудня) на цю суму збільшили доходи місцевого бюджету.





Зокрема, гроші призначені для таких категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов:

1 млн 132 тис грн – на житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав; для осіб з інвалідністю I - II групи з числа УБД на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах;

– на житло для сімей учасників бойових дій на території інших держав; для осіб з інвалідністю I - II групи з числа УБД на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах; 704 тис грн – на житло для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи.

Розпорядником цих бюджетних коштів є департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Дані категорії належать до тих, які першочергово забезпечуються житлом (безкоштовно).