Кременчуку дали 1,8 млн грн на житло АТОвцям та учасникам бойових дій

Гроші призначені на житло для інвалідів та ветеранів з числа УБД; переселенцям, які безпосередньо брали участь в АТО та мають інвалідність
Кременчук отримав державну субвенцію в сумі 1 млн 836 тис грн на забезпечення житлом учасників бойових дій. На останньому засіданні виконкому (10 грудня) на цю суму збільшили доходи місцевого бюджету.
Зокрема, гроші призначені для таких категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов:
Розпорядником цих бюджетних коштів є департамент соціального захисту населення та питань АТО виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Дані категорії належать до тих, які першочергово забезпечуються житлом (безкоштовно).