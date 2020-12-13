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Надзвичайні новини

Патрульні нагородили батьків рятівника 9-річної дівчинки «за гідне виховання сина»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 550 Коментарів: 1

 

Сам Дмитро також отримав подяку від правоохоронців

Патрульні нагородили батьків рятівника 9-річної дівчинки «за гідне виховання сина». Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука. 


 


Нагадаємо, що 9 грудня 18-річний Дмитро Петулько врятував школярку, яка провалилася під лід. 


 


Сьогодні правоохоронці подякували не лише самому герою, а й його батькам:


«Вчинок сина, безумовно, їхня заслуга. Вони непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями виховують Дмитра відповідальними та сміливими, готовим прийти на допомогу іншим», – прокоментували у поліції. 
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Автор: Юлия Волынская Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: рятівник крига лід
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 1

869
Angel737:
Сьогодні, 18:17

Респект Дмитрию!
Крепкого Здоровья!


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