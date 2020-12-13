Сам Дмитро також отримав подяку від правоохоронців
Патрульні нагородили батьків рятівника 9-річної дівчинки «за гідне виховання сина». Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.
Нагадаємо, що 9 грудня 18-річний Дмитро Петулько врятував школярку, яка провалилася під лід.
Сьогодні правоохоронці подякували не лише самому герою, а й його батькам:
«Вчинок сина, безумовно, їхня заслуга. Вони непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями виховують Дмитра відповідальними та сміливими, готовим прийти на допомогу іншим», – прокоментували у поліції.
Автор: Юлия Волынская
Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука