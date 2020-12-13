Патрульні нагородили батьків рятівника 9-річної дівчинки «за гідне виховання сина»

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 550 Коментарів: 1

Сам Дмитро також отримав подяку від правоохоронців

Патрульні нагородили батьків рятівника 9-річної дівчинки «за гідне виховання сина». Про це повідомляє патрульна поліція Кременчука.









Нагадаємо, що 9 грудня 18-річний Дмитро Петулько врятував школярку, яка провалилася під лід.









Сьогодні правоохоронці подякували не лише самому герою, а й його батькам:





«Вчинок сина, безумовно, їхня заслуга. Вони непомітними, на перший погляд, щоденними зусиллями виховують Дмитра відповідальними та сміливими, готовим прийти на допомогу іншим», – прокоментували у поліції.