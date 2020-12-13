Стало відомо, у скільки українцям обійдеться новорічний стіл

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 320

Вартість новорічного столу 2021 року для української сім'ї із 4 осіб у середньому підвищиться порівняно з минулим роком на 5,3% та становитиме 1706,09 грн. Про це свідчать розрахунки науковців Інституту аграрної економіки.





За словами директора Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академіка НААН Юрія Лупенка, для оцінки взяли новорічне меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м'ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.





За розрахунками науковців, 3 кг салату «Олів’є» традиційної рецептури обійдеться у 159,37 грн - це на 13,8% більше, ніж при святкуванні нового 2020 року.





Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса - 70 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошку - 32,50 грн, 200 г солоних огірків - 16,50 грн, 6 яєць - 14,50 грн та 180 г майонезу - 12,50 грн. Ще у 13,37 грн обійдуться цибуля, морква та картопля, ціни на які станом на кінець 2020 року зменшилися (крім моркви), порівняно з 2019 року на 23,5% та 30,1%.









Салат «Оселедець під шубою» (1,5 кг) коштуватиме на рівні минулого року - 120,37 грн.





Зокрема, філе оселедця коштуватиме 100 грн за 0,5 кг, майонез (180 г) обійдеться у 12,50 грн, морква - 1,81 грн (1 шт.), буряк - 2,17 грн (1 шт.), цибуля - 1,19 грн (1 шт.), картопля - 2,70 грн (2 шт.).





В Інституті додали, що на 10-30% зросли витрати на м’ясні продукти.





Півкіло нарізки з сирокопченої ковбаси «Салямі» коштуватиме 89,50 грн (+11,9% проти цін 2019 року), підчеревини копченої - 100 грн (+25%), биток зі свинини свіжий - 110,0 грн (+33,3%).





М’ясо птиці станом на кінець 2020 року є найдешевшим поміж інших видів м'яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 95 грн. Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 394,50 грн.





Повідомляється, що оселедець (0,5 кг філе) обійдеться у 100 грн, твердий сир (300 г) - 66 грн і пачка масла вершкового (200 г) - 38 грн. Молочні продукти в цьому році подорожчали на 10-12%.









Вартість овочів на новорічному столі складе, в середньому, 182,3 грн. Зокрема, картопля (2 кг) коштуватиме цього року 19,30 грн, гриби (1 кг) - 50 грн, перець солодкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огірки свіжі (0,5 кг) - 22,50 грн, помідори свіжі (1 кг) - 38,00 грн.





Фрукти обійдуться у 104 грн. За 2 кг мандаринів - 70 грн., 1 кг бананів обійдеться, в середньому, у 25 грн, лимон (200 г) - 9 грн.





Батон білого хліба (1 кг) коштуватиме 24,95 грн, а шоколадні цукерки - 170 грн за 1 кг.





Пляшка шампанського «Артемівське» (0,75 л) обійдеться у 100 грн. У півтора рази більше - 170 грн - доведеться заплатити за пляшку (0,5 л) коньяку «Шабо» 5-річної витримки.





Безалкогольні напої обійдуться у 76,60 грн.





- Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 470 грн. Баночка червоної ікри (120 г) обійдеться у 250 грн, а 200 г червоної риби – у 220 грн. Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 2176,09 грн, - додали науковці.





При цьому, вартість бюджетного варіанту новорічного столу у Києві складе 1916,78 грн, що на 7,4 % більше вартості новорічного столу 2020 року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 2426,78 грн.





Розрахунок вартості новорічного столу у 2021 році «Інститут аграрної економіки» зробив на основі даних Державної служби статистики України, моніторингу роздрібних цін на міських ринках та у супермаркетах в середньому по регіонах станом на 1 грудня 2020 року.