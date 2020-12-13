Мешканці Пришибської громади перекрили рух на трасі Полтава-Олександрія

У Пришибській ОТГ досі триває процес з виборів сільського голови, а громадою керує кандидат, який за підрахунком голосів на місцевих виборах посів друге місце
11 грудня мешканці Пришибської громади перекрили рух на міжнародній трасі Полтава—Олександрія, щоб звернути увагу правоохоронних органів на те, що у Пришибській ОТГ досі триває процес з виборів сільського голови. Нині громадою керує той кандидат, який за підрахунком голосів на місцевих виборах посів друге місце. Пришибська сільська територіальна виборча комісія (СТВК), склад якої змінювався вже чотири рази, не виконує рішення судів. Про це розповіли самі селяни у сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».
Він зачитав рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 листопада, згідно із яким, Пришибська СТВК має урахувати голоси на дільниці с. Кобелячок. Раніше тервиборчком скасував вибори на цій дільниці та заочно передав повноваження кандидату, який за підсумками всіх відданих голосів виборців Пришибської ОТГ опинилася на другому місці.
До протестувальників прибули поліцейські з Полтави — начальник сектору превентивної комунікації Управління превентивної діяльності Тетяна Порохня та начальник відділу охорони публічного порядку та превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Полтавській області Роман Савченко.
Протестувальники зазначили, що у разі подальшого беззаконня, збиратимуться й на масштабніші масові заходи, аби обстояти свої права.
25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Особливості місцевих виборів-2020:
У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:
Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.
Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.