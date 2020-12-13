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Кременчук, Полтавщина, Місцеві вибори 2020

Мешканці Пришибської громади перекрили рух на трасі Полтава-Олександрія

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 241

 

У Пришибській ОТГ досі триває процес з виборів сільського голови, а громадою керує кандидат, який за підрахунком голосів на місцевих виборах посів друге місце

11 грудня мешканці Пришибської громади перекрили рух на міжнародній трасі Полтава—Олександрія, щоб звернути увагу правоохоронних органів на те, що у Пришибській ОТГ досі триває процес з виборів сільського голови. Нині громадою керує той кандидат, який за підрахунком голосів на місцевих виборах посів друге місце. Пришибська сільська територіальна виборча комісія (СТВК), склад якої змінювався вже чотири рази, не виконує рішення судів. Про це розповіли самі селяни у сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».



— Я вам хочу сказати, чесно, це крик душі нашої. Тому що не виконується рішення суду. Ми живемо з вами в демократичній державі. Йдемо в Європу, але в нас є рішення суду Полтавського, який зобов’язав Пришибську СТВК виконати дане рішення суду і оголосити вибори в нашій громаді. Це рішення було від 6 листопада, а сьогодні вже 11 грудня. Вже цілий місяць рішення суду не виконується, — зазначив депутат Пришибської сільської ради Олег Черниш.


Він зачитав рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 листопада, згідно із яким, Пришибська СТВК має урахувати голоси на дільниці с. Кобелячок. Раніше тервиборчком скасував вибори на цій дільниці та заочно передав повноваження кандидату, який за підсумками всіх відданих голосів виборців Пришибської ОТГ опинилася на другому місці.


До протестувальників прибули поліцейські з Полтави — начальник сектору превентивної комунікації Управління превентивної діяльності Тетяна Порохня та начальник відділу охорони публічного порядку та превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Полтавській області Роман Савченко.


Протестувальники зазначили, що у разі подальшого беззаконня, збиратимуться й на масштабніші масові заходи, аби обстояти свої права.

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ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Пришибської сільської ТВК

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Автор: Аліса Котова
Теги: Пришиб суд місцеві вибори перекрытие дороги Полтава-Александрия
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020:

25 жовтня 2020 року відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Особливості місцевих виборів-2020:

У ЦВК виділили чотири особливості виборів, які відбудуться 25 жовтня:

  • вибори будуть організовуватися на новій територіальній основі;
  • у рік проведення чергових місцевих виборів відбудуться перші місцеві вибори до тергромад, які призначаються і проводяться разом із черговими;
  • вибори депутатів місцевих рад будуть організовуватися і проводитися за новими виборчими системами;
  • місцеві вибори передбачають дотримання гендерної квоти – серед кожних п'яти кандидатів у списку має бути щонайменше дві жінки. Без дотримання квот можуть відмовити кандидатам усього списку.

Зокрема місцеві вибори будуть проводитись за двома системами: партійна пропорційна система та відкриті виборчі списки для міст із населенням від 90 тис., мажоритарна - для решти.

Система відкритих списків дозволить виборцям голосувати не лише за партію, а й за конкретного кандидата, якого вони хочу бачити при владі. Тобто спочатку виборець має проголосувати за партію, а потім – за окремого кандидата від цієї партії.

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