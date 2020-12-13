Мешканці Пришибської громади перекрили рух на трасі Полтава-Олександрія

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У Пришибській ОТГ досі триває процес з виборів сільського голови, а громадою керує кандидат, який за підрахунком голосів на місцевих виборах посів друге місце

11 грудня мешканці Пришибської громади перекрили рух на міжнародній трасі Полтава—Олександрія, щоб звернути увагу правоохоронних органів на те, що у Пришибській ОТГ досі триває процес з виборів сільського голови. Нині громадою керує той кандидат, який за підрахунком голосів на місцевих виборах посів друге місце. Пришибська сільська територіальна виборча комісія (СТВК), склад якої змінювався вже чотири рази, не виконує рішення судів. Про це розповіли самі селяни у сюжеті «Телерадіокомпанії ГОК».









— Я вам хочу сказати, чесно, це крик душі нашої. Тому що не виконується рішення суду. Ми живемо з вами в демократичній державі. Йдемо в Європу, але в нас є рішення суду Полтавського, який зобов’язав Пришибську СТВК виконати дане рішення суду і оголосити вибори в нашій громаді. Це рішення було від 6 листопада, а сьогодні вже 11 грудня. Вже цілий місяць рішення суду не виконується, — зазначив депутат Пришибської сільської ради Олег Черниш.



Він зачитав рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 6 листопада, згідно із яким, Пришибська СТВК має урахувати голоси на дільниці с. Кобелячок. Раніше тервиборчком скасував вибори на цій дільниці та заочно передав повноваження кандидату, який за підсумками всіх відданих голосів виборців Пришибської ОТГ опинилася на другому місці.





До протестувальників прибули поліцейські з Полтави — начальник сектору превентивної комунікації Управління превентивної діяльності Тетяна Порохня та начальник відділу охорони публічного порядку та превентивної діяльності Головного управління Нацполіції в Полтавській області Роман Савченко.





Протестувальники зазначили, що у разі подальшого беззаконня, збиратимуться й на масштабніші масові заходи, аби обстояти свої права.