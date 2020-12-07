«Нова пошта» допомагає рятувати життя: лікарні Кременчука отримали 20 кисневих концентраторів

Сьогодні, 17:51 Переглядів: 455

«Ми не можемо залишатися осторонь. Подолати хворобу можливо лише шляхом об’єднання зусиль медиків, бізнесу, громадянського суспільства, органів місцевого самоврядування та держави. Нам усім потрібно діяти швидко та відповідально, адже від кожного з нас сьогодні залежить безпека країни і усіх громадян», - резюмує співзасновниця Нової пошти Інна Поперешнюк.







П’ять кисневих концентраторів отримали медики першої міської лікарні ім. Богаєвського, сім апаратів - лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька», ще вісім компанія надала Придніпровській лікарні. Кисневі концентратори даного типу мають продуктивність 10л/хв та два виходи для подачі кисню, а це означає, що користуватися кожним з них можуть дві людини одночасно.





«Друга хвиля COVID-19 виявилася дуже потужною. Щодня до лікарень міста госпіталізуються хворі у середньому та важкому стані. Дуже часто їхнє життя залежить від подачі кисню. Такого медичного обладнання вкрай бракувало Кременчуку. Ми звернулися за допомогою і я щиро вдячний компанії «Нова пошта» за небайдужість та надане обладнання. Наші лікарі отримали кисневі концентратори, які рятуватимуть життя людей», - зазначив Віталій Малецький, мер міста.







За словами головного лікаря КНМП Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» Оксани Корлякової, гуманітарна допомога Нової пошти надійшла дуже своєчасно.





«Мінздрав інформує, що ситуацію з розповсюдженням COVID-19 вдалося стабілізувати і кількість нових захворювань почала зменшуватися. Однак до повного подолання пандемії ще далеко. Головна гостра проблема, що притаманна усім медичним закладам України, полягає саме у нестачі обладнання, що подає хворим кисень. І такий подарунок нашій лікарні я вважаю безцінним», - каже Оксана Вікторівна.







Ще в березні на початку карантину Нова пошта інвестувала 25 млн грн у придбання для українських лікарень сучасного обладнання та засобів індивідуального захисту, що дозволило медикам більш ефективно протистояти хворобі. Восени, під час другої хвилі карантину, компанія вже виділила 13 млн грн на закупівлю та передачу кисневих концентраторів медичним закладам та благодійним фондам.