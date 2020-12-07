Таємничі моноліти в кінці робочого дня: один з них з'явився в Полтаві на звалищі

Таємничий моноліт в пустелі Юти, який знайшли наприкінці листопада, породив цілий рух. Згодом вони почали з’являтися по всьому світу — і нарешті дісталися України.
Причому в один день з’явилося відразу два моноліти — в Києві і в Полтаві.
Полтавський розташувався на на Макуховському звалищі.
А Київський - на Замковій горі.
Моноліт в Юті з’явився в другій половині листопада — і, незважаючи на те, що арт-група The most famous artist заявила, що саме вони відповідальні за його появу, справжній автор досі невідомий.
Через якийсь час моноліт пропав, а схожі почали з’являтися в інших штатах, а також по всьому світу — в Румунії, Британії, Іспанії та багатьох інших країнах.