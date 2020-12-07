Таємничі моноліти в кінці робочого дня: один з них з'явився в Полтаві на звалищі

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 764

Конструкція схожа на моноліт з фільму «Космічна одіссея» 2001 року

Таємничий моноліт в пустелі Юти, який знайшли наприкінці листопада, породив цілий рух. Згодом вони почали з’являтися по всьому світу — і нарешті дісталися України.





Причому в один день з’явилося відразу два моноліти — в Києві і в Полтаві.





Полтавський розташувався на на Макуховському звалищі.





А Київський - на Замковій горі.









Моноліт в Юті з’явився в другій половині листопада — і, незважаючи на те, що арт-група The most famous artist заявила, що саме вони відповідальні за його появу, справжній автор досі невідомий.



Через якийсь час моноліт пропав, а схожі почали з’являтися в інших штатах, а також по всьому світу — в Румунії, Британії, Іспанії та багатьох інших країнах.