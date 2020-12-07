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Де й о котрій 11 грудня не буде світла у Кременчуці

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 880 Коментарів: 2

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

11 грудня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чорноморська, 15-64;
  • вул. Космонавтів, 41-60;
  • вул. Гайдамацька, 11-46;
  • вул. Ліщинова, 4-31;
  • вул. Кавалерійська, 8-49;
  • вул. Василя Стуса, 32-64;
  • вул. Академіка Герасимовича, 31-49;
  • пров. Пилипа Орлика, 4-10;
  • пров. Космонавтів, 1-76;
  • пров. Бородинський, 1-31;
  • пров. Чорноморський, 4-17;
  • пров. Грузинський, 1-10;
  • пров. Чигиринський, 1-17;
  • пров. Олега Ольжича, 1-32;
  • вул. Ярмаркова, 2-20;
  • вул. Кронштадська, 1-29;
  • вул. Деповська, 63-100;
  • вул. Військова, 1/37;
  • вул. Новоіванівська, 1-38;
  • вул. Басейна, 4-26;
  • вул. Миколи Кучми, 61-92;
  • вул. Силікатна, 2-16;
  • пров. Новоіванівський, 1-21;
  • пров. Тихий, 1-10;
  • пров. Столярний, 1-35;
  • пров. Силікатний, 2-17.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

65
DRAGON:
Сьогодні, 20:16

Большая просьба указывать весь список улиц, так как оказалось отключают и включают электроэнергию разные люди, ну или неосободалекие, так как эти представители ЛГБТ сообщества, сегодня на Михайловском линию отключили, а включить забыли, обнаружил как вернулся после 19, после общения с диспетчером выяснилось, мол уже поздно этим сегодня уже заниматься никто не будет

[Станом на 17.00 в плані робіт на завтра Полтаваобленерго Михайлівського не було. Адміністрація]


3 0
169
StarПёр:
Сьогодні, 20:39

Цитата: DRAGON
представители ЛГБТ сообщества, сегодня на Михайловском линию отключили, а включить забыли, обнаружил как вернулся после 19, после общения с диспетчером выяснилось, мол уже поздно этим сегодня уже заниматься никто не будет

Охиреть! Советую всей улицей дрочить номер службы мера 15-63. Трезвонить без остановок так, чтобы довести их до паноса. Пусть хоть сам одевает кальсоны и едет включать.   


2 0

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