Зеленський вчора підписав закони про допомогу населенню та бізнесу
Сьогодні, 07:14
Переглядів: 824
Коментарів: 2
Ними впроваджується списання частини боргів, одноразова фінансова допомога, «податкові канікули»
Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий раніше Верховною Радою закон щодо підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень. Про це повідомляється на сайті Президента.
Йдеться про три закони:
- Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
- Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
- Закон «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Цими законами впроваджується низка заходів з підтримки населення на час дії карантину. Зокрема - списання частини боргів, одноразова фінансова допомога, «податкові канікули» тощо.