Зеленський вчора підписав закони про допомогу населенню та бізнесу

Сьогодні, 07:14 Переглядів: 824 Коментарів: 2

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий раніше Верховною Радою закон щодо підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень. Про це повідомляється на сайті Президента.





Йдеться про три закони:

Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

Закон «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Цими законами впроваджується низка заходів з підтримки населення на час дії карантину. Зокрема - списання частини боргів, одноразова фінансова допомога, «податкові канікули» тощо.