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Зеленський вчора підписав закони про допомогу населенню та бізнесу

Сьогодні, 07:14 Переглядів: 824 Коментарів: 2

Ними впроваджується списання частини боргів, одноразова фінансова допомога, «податкові канікули»

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий раніше Верховною Радою закон щодо підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень. Про це повідомляється на сайті Президента.


Йдеться про три закони:

  • Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
  • Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;
  • Закон «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Цими законами впроваджується низка заходів з підтримки населення на час дії карантину. Зокрема - списання частини боргів, одноразова фінансова допомога, «податкові канікули» тощо.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: законопроект
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

70
vsio nadoelo:
Сьогодні, 09:12

Я работаю на заводе. С меня вычитают 2500 грн. в месяц налогов. За квартиру зимой платить 2600 грн. Можно оформить налоговые каникулы на отопительный период?blush


5 0
407
Туся:
Сьогодні, 09:38

 я отримала на руки 4900 (2000 аванс 2900 зарплатня) а за квартиру нарахували 3200. як би не чоловікові доходи, то як виживати? Зеленського закони не працюють. Однією з його обіцянок було приведення тарифів до адекватної норми, згідно до середньої зарплатні українця. а, що маємо насправді? Наш вельмишановний мер, обіцяв знизити тарифи і не піднімати, та коли він знову усівся в мерське крісло, розпочав з того, що дав добро на підвищення тарифів. Нікому і нічому не вірю.


2 0

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