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Надзвичайні новини

Поліцейські зловили злодія, який штовхнув та пограбував 80-річну бабусю

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 530 Коментарів: 2

 

Грабіжник забрав у літньої жінки гаманець з коштами

7 грудня поліцейські зловили злодія, який близько 12.00 пограбував 80-річну бабусю на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.


Зателефонувавши на лінію 102, заявниця попросила допомоги та розповіла поліцейським, що невідомий чоловік штовхнув її, забрав гаманець з коштами та побіг у невідомому напрямку.


Охоронці порядку посадили літню жінку до службового автомобіля та розпочали пошук нападника. Згодом вони помітили та затримали ймовірного грабіжника, якого упізнала заявниця. Під час поверхневої перевірки у 40-річного чоловіка патрульні виявили її речі.


На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: ограбление бабушка полиция
компанія «Інтера Люкс»

Коментарі: 2

859
Angel737:
Сьогодні, 09:41

Молодцы Полицейские.
Желаю, что-бы преступник сел надолго!


0 0
407
Туся:
Сьогодні, 09:45

 Чого обличча закриваєте племіному бугаю?

 


1 0

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