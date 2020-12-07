Поліцейські зловили злодія, який штовхнув та пограбував 80-річну бабусю

Сьогодні, 08:08 Переглядів: 530 Коментарів: 2

Грабіжник забрав у літньої жінки гаманець з коштами

7 грудня поліцейські зловили злодія, який близько 12.00 пограбував 80-річну бабусю на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомила патрульна поліція Кременчука.





Зателефонувавши на лінію 102, заявниця попросила допомоги та розповіла поліцейським, що невідомий чоловік штовхнув її, забрав гаманець з коштами та побіг у невідомому напрямку.





Охоронці порядку посадили літню жінку до службового автомобіля та розпочали пошук нападника. Згодом вони помітили та затримали ймовірного грабіжника, якого упізнала заявниця. Під час поверхневої перевірки у 40-річного чоловіка патрульні виявили її речі.





На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.