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Кременчук, Бізнес/Робота, Деньги, Україна, Світ

Ось яку допомогу по безробіттю отримують у 2020

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 520

За підсумками листопада в Україні обліковувалося 409 тисяч безробітних

Середній розмір допомоги по безробіттю в Україні у листопаді становив 3 580 гривень, повідомляють у Державній службі зайнятості.


За даними відомства, за підсумками листопада в Україні обліковувалося 409 тисяч безробітних, з яких допомогу від держави отримувало 352 тисячі осіб.


Для порівняння, у листопаді 2019 року в Україні було зареєстровано 289 тис безробітних, з яких допомогу від держави отримувало 234 тис осіб. Середній розмір цієї допомоги тоді складав 3 443 грн.

 
Середній розмір допомоги по безробіттю в Україні протягом 2020 року дещо коливався: найвищим він був у березні - 3954 грн (проти 3180 грн у березні 2019 року), а найнижчим у червні - 3491 грн (проти 2983 грн у червні 2019 року).


У червні 2020 року в Україні зареєстрували найбільшу кількість безробітних - 518 тис осіб (з яких допомогу отримувало 433 тис осіб). У червні 2019 року безробітними зареєструвалися 287 тис українців (з них допомогу отримували 233 тис осіб).

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Автор: Руслана Горгола
Теги: безробітні соцвиплати служба занятости
компанія «Інтера Люкс»

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