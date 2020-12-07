Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 07.12.2020 10:00
Підтверджені:
Україна821947
Кременчук3558
Хворі:
Україна384510
Кременчук1524
Одужало:
Україна423704
Кременчук1942
Померло:
Україна13733
Кременчук92
Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці ще 48 людей захворіли на COVID-19, серед них двоє дітей

Сьогодні, 21:19 Переглядів: 631

Одужало 269 осіб; два пацієнти померло

7 грудня в нашому місті зареєстрували 48 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, інфікувалося 27 жінок віком від 36 до 86 років та 19 чоловіків віком від 19 до 82 років. Також захворіло 9-місячне немовля та 9-річна дитина.


40 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 8 – лікуються в інфекційних шпиталях.

Одужало 269 осіб. На жаль, два пацієнти померло.


Всього у Кременчуці за період пандемії:

  • зафіксували 3606 випадків COVID-19;
  • одужало 2211;
  • померло 94 людини.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса пациенты дети
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