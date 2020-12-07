У Кременчуці ще 48 людей захворіли на COVID-19, серед них двоє дітей

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7 грудня в нашому місті зареєстрували 48 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, інфікувалося 27 жінок віком від 36 до 86 років та 19 чоловіків віком від 19 до 82 років. Також захворіло 9-місячне немовля та 9-річна дитина.



40 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 8 – лікуються в інфекційних шпиталях.



Одужало 269 осіб. На жаль, два пацієнти померло.



Всього у Кременчуці за період пандемії: