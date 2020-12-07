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В Кохновке фура сбила велосипедиста

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 1 649

 

Мужчина в больнице

В Кохновке фура сбила велосипедиста. Об этом «Телеграфу» сообщил очевидец Максим. 


По информации Кременчугского отдела полиции, пострадавшего забрала «скорая». Обстоятельства ДТП устанавливают. 

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Автор: Юлия Волынская
Теги: дтп авария Пострадавшие
компанія «Інтера Люкс»

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