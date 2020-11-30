В Україні за добу виявили 11 590 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 291

За добу в області померло 8 пацієнтів з COVID-19
11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 127 осіб;
- летальних випадків – 167;
- одужало – 6 048 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 813 306 осіб;
- одужало – 418 581 особа;
- летальних випадків – 13 588;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 79 809 випадків;
- Вінницька область – 18 587 випадків;
- Волинська область – 26 019 випадків;
- Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
- Донецька область – 25 547 випадків;
- Житомирська область – 31 967 випадків;
- Закарпатська область – 24 541 випадок;
- Запорізька область – 36 539 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
- Київська область – 43 219 випадків;
- Кіровоградська область – 6 254 випадки;
- Луганська область – 7 027 випадків;
- Львівська область – 49 831 випадок;
- Миколаївська область – 21 144 випадки;
- Одеська область – 51 148 випадків;
- Полтавська область – 25 228 випадків;
- Рівненська область – 33 508 випадків;
- Сумська область – 33 181 випадок;
- Тернопільська область – 29 594 випадки;
- Харківська область – 59 285 випадків;
- Херсонська область – 11 915 випадків;
- Хмельницька область – 32 286 випадків;
- Черкаська область – 26 809 випадків;
- Чернівецька область – 35 152 випадки;
- Чернігівська область – 21 263 випадки.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 25 228 випадків захворювання на COVID-19.
Одужав 15 541 (+39) житель області, продовжують лікування 9 142 людини, зокрема 181 дитина.
Всього зареєстровано 545 летальних випадків, нових – 8 (Гадяч – 6; Гадяцький район; Лубни).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 291.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 690 (34 нові випадки),
- Кременчук – 3 399 (49 нових випадків),
- Горішні Плавні – 1 034,
- Миргород – 995,
- Полтавський район – 973 (1 новий випадок),
- Лубни – 654 (15 нових випадків),
- Лохвицький район – 643,
- Зіньківський район – 579,
- Котелевський район – 542 (11 нових випадків),
- Пирятинський район – 461 (69 нових випадків),
- Новосанжарський район – 420 (8 нових випадків),
- Глобинський район – 419,
- Кременчуцький район – 417 (40 нових випадків),
- Диканський район – 355,
- Шишацький район – 293,
- Кобеляцький район – 292 (7 нових випадків),
- Миргородський район – 291,
- Карлівський район – 281 (18 нових випадків),
- Хорольський район – 276 (8 нових випадків),
- Великобагачанський район – 257,
- Решетилівський район – 253 (2 нові випадки),
- Гадяч – 252,
- Семенівський район – 215 (25 нових випадків),
- Лубенський район – 200 (4 нові випадки),
- Чутівський район – 189,
- Гадяцький район – 182,
- Козельщинський район – 166,
- Машівський район – 157,
- Гребінківський район – 135 (уточнено),
- Чорнухинський район – 118,
- Оржицький район – 90 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 43,
- Гадяч – 79,
- Гадяцький – 61,
- Глобинський – 81,
- Гребінківський – 34,
- Диканський – 29,
- Зіньківський – 102,
- Карлівський – 30,
- Кобеляцький – 101,
- Козельщинський – 58,
- Горішні Плавні – 339,
- Котелевський – 121,
- Кременчук – 1 479,
- Кременчуцький – 220,
- Лохвицький – 168,
- Лубни – 234,
- Лубенський – 79,
- Машівський – 50,
- Миргород – 344,
- Миргородський – 139,
- Новосанжарський – 145,
- Оржицький – 32,
- Пирятинський – 220,
- Полтава – 4 108,
- Полтавський – 495,
- Решетилівський – 55,
- Семенівський – 88,
- Хорольський – 53,
- Чорнухинський – 56,
- Чутівський – 31,
- Шишацький – 68.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!