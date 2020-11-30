В Україні за добу виявили 11 590 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 291

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За добу в області померло 8 пацієнтів з COVID-19

11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 127 осіб;

летальних випадків – 167;

одужало – 6 048 осіб;

здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 813 306 осіб;

одужало – 418 581 особа;

летальних випадків – 13 588;

проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.





Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 79 809 випадків;

Вінницька область – 18 587 випадків;

Волинська область – 26 019 випадків;

Дніпропетровська область – 44 080 випадків;

Донецька область – 25 547 випадків;

Житомирська область – 31 967 випадків;

Закарпатська область – 24 541 випадок;

Запорізька область – 36 539 випадків;

Івано-Франківська область – 39 373 випадки;

Київська область – 43 219 випадків;

Кіровоградська область – 6 254 випадки;

Луганська область – 7 027 випадків;

Львівська область – 49 831 випадок;

Миколаївська область – 21 144 випадки;

Одеська область – 51 148 випадків;

Полтавська область – 25 228 випадків;

Рівненська область – 33 508 випадків;

Сумська область – 33 181 випадок;

Тернопільська область – 29 594 випадки;

Харківська область – 59 285 випадків;

Херсонська область – 11 915 випадків;

Хмельницька область – 32 286 випадків;

Черкаська область – 26 809 випадків;

Чернівецька область – 35 152 випадки;

Чернігівська область – 21 263 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 25 228 випадків захворювання на COVID-19.





Одужав 15 541 (+39) житель області, продовжують лікування 9 142 людини, зокрема 181 дитина.





Всього зареєстровано 545 летальних випадків, нових – 8 (Гадяч – 6; Гадяцький район; Лубни).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 291.





Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 10 690 (34 нові випадки),

Кременчук – 3 399 (49 нових випадків),

Горішні Плавні – 1 034,

Миргород – 995,

Полтавський район – 973 (1 новий випадок),

Лубни – 654 (15 нових випадків),

Лохвицький район – 643,

Зіньківський район – 579,

Котелевський район – 542 (11 нових випадків),

Пирятинський район – 461 (69 нових випадків),

Новосанжарський район – 420 (8 нових випадків),

Глобинський район – 419,

Кременчуцький район – 417 (40 нових випадків),

Диканський район – 355,

Шишацький район – 293,

Кобеляцький район – 292 (7 нових випадків),

Миргородський район – 291,

Карлівський район – 281 (18 нових випадків),

Хорольський район – 276 (8 нових випадків),

Великобагачанський район – 257,

Решетилівський район – 253 (2 нові випадки),

Гадяч – 252,

Семенівський район – 215 (25 нових випадків),

Лубенський район – 200 (4 нові випадки),

Чутівський район – 189,

Гадяцький район – 182,

Козельщинський район – 166,

Машівський район – 157,

Гребінківський район – 135 (уточнено),

Чорнухинський район – 118,

Оржицький район – 90 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 43,

Гадяч – 79,

Гадяцький – 61,

Глобинський – 81,

Гребінківський – 34,

Диканський – 29,

Зіньківський – 102,

Карлівський – 30,

Кобеляцький – 101,

Козельщинський – 58,

Горішні Плавні – 339,

Котелевський – 121,

Кременчук – 1 479,

Кременчуцький – 220,

Лохвицький – 168,

Лубни – 234,

Лубенський – 79,

Машівський – 50,

Миргород – 344,

Миргородський – 139,

Новосанжарський – 145,

Оржицький – 32,

Пирятинський – 220,

Полтава – 4 108,

Полтавський – 495,

Решетилівський – 55,

Семенівський – 88,

Хорольський – 53,

Чорнухинський – 56,

Чутівський – 31,

Шишацький – 68.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!