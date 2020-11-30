Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 11 590 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 291

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 162

 

За добу в області померло 8 пацієнтів з COVID-19

11 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 627 дітей та 493 медпрацівники.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 127 осіб;
  • летальних випадків – 167;
  • одужало – 6 048 осіб;
  • здійснено тестувань за добу – 42 096 (зокрема методом ПЛР – 33 308, методом ІФА – 8 788).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 813 306 осіб;
  • одужало – 418 581 особа;
  • летальних випадків – 13 588;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 780 080.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 518), Одеській (1 002), Запорізькій (817), Київській (809) та Дніпропетровській (798) областях.


 

Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 79 809 випадків;
  • Вінницька область – 18 587 випадків;
  • Волинська область – 26 019 випадків;
  • Дніпропетровська область – 44 080 випадків;
  • Донецька область – 25 547 випадків;
  • Житомирська область – 31 967 випадків;
  • Закарпатська область – 24 541 випадок;
  • Запорізька область – 36 539 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 373 випадки;
  • Київська область – 43 219 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 254 випадки;
  • Луганська область – 7 027 випадків;
  • Львівська область – 49 831 випадок;
  • Миколаївська область – 21 144 випадки;
  • Одеська область – 51 148 випадків;
  • Полтавська область – 25 228 випадків;
  • Рівненська область – 33 508 випадків;
  • Сумська область – 33 181 випадок;
  • Тернопільська область – 29 594 випадки;
  • Харківська область – 59 285 випадків;
  • Херсонська область – 11 915 випадків;
  • Хмельницька область – 32 286 випадків;
  • Черкаська область – 26 809 випадків;
  • Чернівецька область – 35 152 випадки;
  • Чернігівська область – 21 263 випадки.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 25 228 випадків захворювання на COVID-19.


Одужав 15 541 (+39) житель області, продовжують лікування 9 142 людини, зокрема 181 дитина.


Всього зареєстровано 545 летальних випадків, нових – 8 (Гадяч – 6; Гадяцький район; Лубни).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 291.


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 690 (34 нові випадки),
  • Кременчук – 3 399 (49 нових випадків),
  • Горішні Плавні – 1 034,
  • Миргород – 995,
  • Полтавський район – 973 (1 новий випадок),
  • Лубни – 654 (15 нових випадків),
  • Лохвицький район – 643,
  • Зіньківський район – 579,
  • Котелевський район – 542 (11 нових випадків),
  • Пирятинський район – 461 (69 нових випадків),
  • Новосанжарський район – 420 (8 нових випадків),
  • Глобинський район – 419,
  • Кременчуцький район – 417 (40 нових випадків),
  • Диканський район – 355,
  • Шишацький район – 293,
  • Кобеляцький район – 292 (7 нових випадків),
  • Миргородський район – 291,
  • Карлівський район – 281 (18 нових випадків),
  • Хорольський район – 276 (8 нових випадків),
  • Великобагачанський район – 257,
  • Решетилівський район – 253 (2 нові випадки),
  • Гадяч – 252,
  • Семенівський район – 215 (25 нових випадків),
  • Лубенський район – 200 (4 нові випадки),
  • Чутівський район – 189,
  • Гадяцький район – 182,
  • Козельщинський район – 166,
  • Машівський район – 157,
  • Гребінківський район – 135 (уточнено),
  • Чорнухинський район – 118,
  • Оржицький район – 90 (1 новий випадок).

 

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 43,
  • Гадяч – 79,
  • Гадяцький – 61,
  • Глобинський – 81,
  • Гребінківський – 34,
  • Диканський – 29,
  • Зіньківський – 102,
  • Карлівський – 30,
  • Кобеляцький – 101,
  • Козельщинський – 58,
  • Горішні Плавні – 339,
  • Котелевський – 121,
  • Кременчук – 1 479,
  • Кременчуцький – 220,
  • Лохвицький – 168,
  • Лубни – 234,
  • Лубенський – 79,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 344,
  • Миргородський – 139,
  • Новосанжарський – 145,
  • Оржицький – 32,
  • Пирятинський – 220,
  • Полтава – 4 108,
  • Полтавський – 495,
  • Решетилівський – 55,
  • Семенівський – 88,
  • Хорольський – 53,
  • Чорнухинський – 56,
  • Чутівський – 31,
  • Шишацький – 68.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію!

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх