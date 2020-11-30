Патрульні на вокзалі затримали молодиків з наркотиками, краденими телефонами і кастетом

У п'ятницю ввечері, 4 грудня, патрулюючи залізничний вокзал, екіпаж 4 роти разом з ТОРівцям помітили чоловіка, який порушував громадський порядок, курив на території вокзалу. Як виявилось, неподалік його чекав ще один товариш, повідомляє пресслужба патрульної поліції.
Під час поверхневої перевірки у чоловіків виявили наркотики, кастет, телефони, планшети, інструменти та біжутерію. Молодики не могли пояснити походження вказаних речей.
Тому патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин.