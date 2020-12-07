Село на Полтавщині бере участь у конкурсі «Неймовірні села України 2020»

Сьогодні, 07:29 Переглядів: 1 274

На конкурс громада села подала бізнес-проєкт зі створення екологічних продуктів бджільництва

В Очканівці, що на Полтавщині, мешкає близько 150 осіб. Село невелике, проте має значний потенціал розвитку бджільництва завдяки географічному розміщенню. Очканівка розташована на лівому березі річки Середня Говтва, що має велике різноманіття балкової системи. Таке «сусідство» з флорою є чудовим фундаментом для виробництва продукції бджільництва.





Очканівка знаходиться у підпорядкуванні Валківської сільської ради Полтавського району. Загальна кількість населення — 600 осіб. При такій кількості жителів громада має показник власних надходжень до бюджету на душу населення близько 3200 грн.

На території Валківської сільської ради відбувається видобуток газу.





Місцевою владою активно розбудовується система водопостачання. Проведено частковий ремонт доріг та встановлено мережу вуличного освітлення. Відремонтовано будівлю будинку культури. Незважаючи на віддаленість села, збережено заклад освіти, культури та первинної медицини.





«Як основними, так і додатковими джерелами прибутку для сільського населення є самозайнятість у власних домогосподарствах з подальшою реалізацією отриманої продукції на ринках міста Полтава», — розповідає менеджер поданого на конкурс проєкту Олексій Івженко.





За його словами, економічне вирішення проблем жителів сільських територій можливе за рахунок розвитку малого традиційного підприємництва, яке напряму пов’язане з виробництвом та переробкою харчової продукції зі створенням доданої вартості.





На конкурс «Неймовірні села України 2020» громада села подала бізнес-проєкт зі створення екологічних продуктів бджільництва шляхом придбання спеціалізованого обладнання для виробництва прополісу, квіткового пилку та перги, а також приладу «Еврика» для медової консервації плодів.



