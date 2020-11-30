В Кременчуці зареєстрували 75 нових випадків захворювання на коронавірус

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Сьогодні, 6 грудня, в Кременчуці зареєстрували 75 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.





Захворіли 44 жінки віком від 23 до 72 років, 30 чоловіків віком від 24 до 83 років та 16-річна дитина. 68 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, а 7 - лікуються в інфекційних шпиталях.





По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.





Всього зареєстровано 3 558 випадків: одужало 1 942, померло 92.