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Кременчук, Благодійність

Кременчужанка Олександра потребує допомоги в боротьбі з раком

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 1 139

 

Жінка на шляху до ремісії

31-річна кременчужанка Олександра Дудник потребує фінансової підтримки в боротьбі з пухлиною.


- Ще рік назад я не думала, що буду звертатися за допомогою, але життя непередбачуване. У січні цього року мені поставили страшний діагноз рак. В лютому мене прооперували, далі було 6 курсів хіміотерапії, аналізи, діагностика й консультації лікарів. Зараз я в кроці від ремісії і в це дуже вірю. Але вартість променевої терапії для мене непідйомна на даний момент. Пройти її можу лише в Києві в клініці, оскільки державна лікарня не може мене прийняти через чергу. Ситуація ускладнена мінімальним часом на прийняття рішення почати цей етап лікування, - розповіла Олександра.


 

На опромінення, діагностику та прийом лікаря необхідно близько 150 тисяч гривень.


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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога помощь благотворительность
компанія «Інтера Люкс»

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