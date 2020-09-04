Кременчужанка Олександра потребує допомоги в боротьбі з раком

Сьогодні, 08:07 Переглядів: 1 139

31-річна кременчужанка Олександра Дудник потребує фінансової підтримки в боротьбі з пухлиною.





- Ще рік назад я не думала, що буду звертатися за допомогою, але життя непередбачуване. У січні цього року мені поставили страшний діагноз рак. В лютому мене прооперували, далі було 6 курсів хіміотерапії, аналізи, діагностика й консультації лікарів. Зараз я в кроці від ремісії і в це дуже вірю. Але вартість променевої терапії для мене непідйомна на даний момент. Пройти її можу лише в Києві в клініці, оскільки державна лікарня не може мене прийняти через чергу. Ситуація ускладнена мінімальним часом на прийняття рішення почати цей етап лікування, - розповіла Олександра.





На опромінення, діагностику та прийом лікаря необхідно близько 150 тисяч гривень.





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