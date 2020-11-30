В Україні за добу виявили 13 825 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 405

В області за добу померло 14 пацієнтів з коронавірусом
13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 504 особи;
- летальних випадків – 226;
- одужало – 14 724 особи;
- здійснено тестувань за добу – 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 801 716 осіб;
- одужало – 412 533 особи;
- летальних випадків – 13 421;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 78 291 випадок;
- Вінницька область – 18 476 випадків;
- Волинська область – 25 793 випадки;
- Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
- Донецька область – 25 113 випадків;
- Житомирська область – 31 539 випадків;
- Закарпатська область – 24 330 випадків;
- Запорізька область – 35 722 випадки;
- Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
- Київська область – 42 410 випадків;
- Кіровоградська область – 6 071 випадок;
- Луганська область – 6 910 випадків;
- Львівська область – 49 380 випадків;
- Миколаївська область – 20 734 випадки;
- Одеська область – 50 146 випадків;
- Полтавська область – 24 937 випадків;
- Рівненська область – 33 192 випадки;
- Сумська область – 32 684 випадки;
- Тернопільська область – 29 366 випадків;
- Харківська область – 58 622 випадки;
- Херсонська область – 11 731 випадок;
- Хмельницька область – 31 856 випадків;
- Черкаська область – 26 232 випадки;
- Чернівецька область – 34 924 випадки;
- Чернігівська область – 20 917 випадків.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 24 937 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 15 502 (+1026) жителі області, продовжують лікування 8 898 людей, зокрема 175 дітей.
Всього зареєстровано 537 летальних випадків, нових – 14 (Полтава – 5; Кременчук – 2; Козельщинський район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Диканський, Оржицький, Решетилівський райони).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 405.
Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:
- Полтава – 10 656 (109 нових випадків),
- Кременчук – 3 350 (81 новий випадок),
- Горішні Плавні – 1 034 (16 нових випадків),
- Миргород – 995 (14 нових випадків),
- Полтавський район – 972 (18 нових випадків),
- Лохвицький район – 643 (16 нових випадків),
- Лубни – 639 (21 новий випадок),
- Зіньківський район – 579 (13 нових випадків),
- Котелевський район – 531 (9 нових випадків),
- Глобинський район – 419 (1 новий випадок),
- Новосанжарський район – 412 (5 нових випадків),
- Пирятинський район – 392 (8 нових випадків),
- Кременчуцький район – 377 (3 нові випадки),
- Диканський район – 355 (2 нові випадки),
- Шишацький район – 293,
- Миргородський район – 291 (3 нові випадки),
- Кобеляцький район – 285 (18 нових випадків),
- Хорольський район – 268,
- Карлівський район – 263,
- Великобагачанський район – 257 (1 новий випадок),
- Гадяч – 252 (15 нових випадків),
- Решетилівський район – 251 (12 нових випадків),
- Лубенський район – 196 (8 нових випадків),
- Семенівський район – 190 (1 новий випадок),
- Чутівський район – 189,
- Гадяцький район – 182 (12 нових випадків),
- Козельщинський район – 166 (12 нових випадків),
- Машівський район – 157,
- Гребінківський район – 136 (6 нових випадків),
- Чорнухинський район – 118,
- Оржицький район – 89 (1 новий випадок).
Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:
- Великобагачанський – 43,
- Гадяч – 85,
- Гадяцький – 62,
- Глобинський – 95,
- Гребінківський – 35,
- Диканський – 29,
- Зіньківський – 102,
- Карлівський – 23,
- Кобеляцький – 98,
- Козельщинський – 58,
- Горішні Плавні – 339,
- Котелевський – 110,
- Кременчук – 1 430,
- Кременчуцький – 180,
- Лохвицький – 168,
- Лубни – 220,
- Лубенський – 75,
- Машівський – 50,
- Миргород – 344,
- Миргородський – 139,
- Новосанжарський – 140,
- Оржицький – 31,
- Пирятинський – 151,
- Полтава – 4 074,
- Полтавський – 494,
- Решетилівський – 61,
- Семенівський – 63,
- Хорольський – 45,
- Чорнухинський – 56,
- Чутівський – 31,
- Шишацький – 67.
Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію.