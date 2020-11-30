Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 30.11.2020 10:00
Підтверджені:
Україна732625
Кременчук3010
Хворі:
Україна375149
Кременчук1351
Одужало:
Україна345149
Кременчук1577
Померло:
Україна12327
Кременчук82
Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили 13 825 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 405

Сьогодні, 13:35 Переглядів: 310

 

В області за добу померло 14 пацієнтів з коронавірусом

13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 504 особи;
  • летальних випадків – 226;
  • одужало – 14 724 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 801 716 осіб;
  • одужало – 412 533 особи;
  • летальних випадків – 13 421;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.


 


Кількість захворювань в регіонах:

  • Київ – 78 291 випадок;
  • Вінницька область – 18 476 випадків;
  • Волинська область – 25 793 випадки;
  • Дніпропетровська область – 43 282 випадки;
  • Донецька область – 25 113 випадків;
  • Житомирська область – 31 539 випадків;
  • Закарпатська область – 24 330 випадків;
  • Запорізька область – 35 722 випадки;
  • Івано-Франківська область – 39 058 випадків;
  • Київська область – 42 410 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 071 випадок;
  • Луганська область – 6 910 випадків;
  • Львівська область – 49 380 випадків;
  • Миколаївська область – 20 734 випадки;
  • Одеська область – 50 146 випадків;
  • Полтавська область – 24 937 випадків;
  • Рівненська область – 33 192 випадки;
  • Сумська область – 32 684 випадки;
  • Тернопільська область – 29 366 випадків;
  • Харківська область – 58 622 випадки;
  • Херсонська область – 11 731 випадок;
  • Хмельницька область – 31 856 випадків;
  • Черкаська область – 26 232 випадки;
  • Чернівецька область – 34 924 випадки;
  • Чернігівська область – 20 917 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 24 937 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 15 502 (+1026) жителі області, продовжують лікування 8 898 людей, зокрема 175 дітей.


Всього зареєстровано 537 летальних випадків, нових – 14 (Полтава – 5; Кременчук – 2; Козельщинський район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Диканський, Оржицький, Решетилівський райони).


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 405.


 


Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

  • Полтава – 10 656 (109 нових випадків),
  • Кременчук – 3 350 (81 новий випадок),
  • Горішні Плавні – 1 034 (16 нових випадків),
  • Миргород – 995 (14 нових випадків),
  • Полтавський район – 972 (18 нових випадків),
  • Лохвицький район – 643 (16 нових випадків),
  • Лубни – 639 (21 новий випадок),
  • Зіньківський район – 579 (13 нових випадків),
  • Котелевський район – 531 (9 нових випадків),
  • Глобинський район – 419 (1 новий випадок),
  • Новосанжарський район – 412 (5 нових випадків),
  • Пирятинський район – 392 (8 нових випадків),
  • Кременчуцький район – 377 (3 нові випадки),
  • Диканський район – 355 (2 нові випадки),
  • Шишацький район – 293,
  • Миргородський район – 291 (3 нові випадки),
  • Кобеляцький район – 285 (18 нових випадків),
  • Хорольський район – 268,
  • Карлівський район – 263,
  • Великобагачанський район – 257 (1 новий випадок),
  • Гадяч – 252 (15 нових випадків),
  • Решетилівський район – 251 (12 нових випадків),
  • Лубенський район – 196 (8 нових випадків),
  • Семенівський район – 190 (1 новий випадок),
  • Чутівський район – 189,
  • Гадяцький район – 182 (12 нових випадків),
  • Козельщинський район – 166 (12 нових випадків),
  • Машівський район – 157,
  • Гребінківський район – 136 (6 нових випадків),
  • Чорнухинський район – 118,
  • Оржицький район – 89 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

  • Великобагачанський – 43,
  • Гадяч – 85,
  • Гадяцький – 62,
  • Глобинський – 95,
  • Гребінківський – 35,
  • Диканський – 29,
  • Зіньківський – 102,
  • Карлівський – 23,
  • Кобеляцький – 98,
  • Козельщинський – 58,
  • Горішні Плавні – 339,
  • Котелевський – 110,
  • Кременчук – 1 430,
  • Кременчуцький – 180,
  • Лохвицький – 168,
  • Лубни – 220,
  • Лубенський – 75,
  • Машівський – 50,
  • Миргород – 344,
  • Миргородський – 139,
  • Новосанжарський – 140,
  • Оржицький – 31,
  • Пирятинський – 151,
  • Полтава – 4 074,
  • Полтавський – 494,
  • Решетилівський – 61,
  • Семенівський – 63,
  • Хорольський – 45,
  • Чорнухинський – 56,
  • Чутівський – 31,
  • Шишацький – 67.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
компанія «Інтера Люкс»
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх