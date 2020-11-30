В Україні за добу виявили 13 825 нових випадків COVID-19, на Полтавщині – 405

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В області за добу померло 14 пацієнтів з коронавірусом

13 825 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 грудня, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 713 дітей та 629 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 504 особи;

летальних випадків – 226;

одужало – 14 724 особи;

здійснено тестувань за добу – 67 533 (зокрема методом ПЛР – 44 538, методом ІФА – 22 995).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 801 716 осіб;

одужало – 412 533 особи;

летальних випадків – 13 421;

проведено ПЛР-тестувань – 4 746 772.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 541), Дніпропетровській (1 058), Одеській (1 015), Запорізькій (1 001) та Київській (995) областях.









Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 78 291 випадок;

Вінницька область – 18 476 випадків;

Волинська область – 25 793 випадки;

Дніпропетровська область – 43 282 випадки;

Донецька область – 25 113 випадків;

Житомирська область – 31 539 випадків;

Закарпатська область – 24 330 випадків;

Запорізька область – 35 722 випадки;

Івано-Франківська область – 39 058 випадків;

Київська область – 42 410 випадків;

Кіровоградська область – 6 071 випадок;

Луганська область – 6 910 випадків;

Львівська область – 49 380 випадків;

Миколаївська область – 20 734 випадки;

Одеська область – 50 146 випадків;

Полтавська область – 24 937 випадків;

Рівненська область – 33 192 випадки;

Сумська область – 32 684 випадки;

Тернопільська область – 29 366 випадків;

Харківська область – 58 622 випадки;

Херсонська область – 11 731 випадок;

Хмельницька область – 31 856 випадків;

Черкаська область – 26 232 випадки;

Чернівецька область – 34 924 випадки;

Чернігівська область – 20 917 випадків.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 24 937 випадків захворювання на COVID-19.





Одужали 15 502 (+1026) жителі області, продовжують лікування 8 898 людей, зокрема 175 дітей.





Всього зареєстровано 537 летальних випадків, нових – 14 (Полтава – 5; Кременчук – 2; Козельщинський район – 2; Горішні Плавні; Лубни; Диканський, Оржицький, Решетилівський райони).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 405.









Загальна кількість виявлених випадків з початку пандемії:

Полтава – 10 656 (109 нових випадків),

Кременчук – 3 350 (81 новий випадок),

Горішні Плавні – 1 034 (16 нових випадків),

Миргород – 995 (14 нових випадків),

Полтавський район – 972 (18 нових випадків),

Лохвицький район – 643 (16 нових випадків),

Лубни – 639 (21 новий випадок),

Зіньківський район – 579 (13 нових випадків),

Котелевський район – 531 (9 нових випадків),

Глобинський район – 419 (1 новий випадок),

Новосанжарський район – 412 (5 нових випадків),

Пирятинський район – 392 (8 нових випадків),

Кременчуцький район – 377 (3 нові випадки),

Диканський район – 355 (2 нові випадки),

Шишацький район – 293,

Миргородський район – 291 (3 нові випадки),

Кобеляцький район – 285 (18 нових випадків),

Хорольський район – 268,

Карлівський район – 263,

Великобагачанський район – 257 (1 новий випадок),

Гадяч – 252 (15 нових випадків),

Решетилівський район – 251 (12 нових випадків),

Лубенський район – 196 (8 нових випадків),

Семенівський район – 190 (1 новий випадок),

Чутівський район – 189,

Гадяцький район – 182 (12 нових випадків),

Козельщинський район – 166 (12 нових випадків),

Машівський район – 157,

Гребінківський район – 136 (6 нових випадків),

Чорнухинський район – 118,

Оржицький район – 89 (1 новий випадок).

Кількість людей, які продовжують лікування від коронавірусу:

Великобагачанський – 43,

Гадяч – 85,

Гадяцький – 62,

Глобинський – 95,

Гребінківський – 35,

Диканський – 29,

Зіньківський – 102,

Карлівський – 23,

Кобеляцький – 98,

Козельщинський – 58,

Горішні Плавні – 339,

Котелевський – 110,

Кременчук – 1 430,

Кременчуцький – 180,

Лохвицький – 168,

Лубни – 220,

Лубенський – 75,

Машівський – 50,

Миргород – 344,

Миргородський – 139,

Новосанжарський – 140,

Оржицький – 31,

Пирятинський – 151,

Полтава – 4 074,

Полтавський – 494,

Решетилівський – 61,

Семенівський – 63,

Хорольський – 45,

Чорнухинський – 56,

Чутівський – 31,

Шишацький – 67.

Полтавська ОДА закликає жителів області дотримуватися карантинних заходів: носити маски, дезінфікувати руки, тримати соціальну дистанцію.