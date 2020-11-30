Новорічні вихідні 2020-2021: скільки відпочиватимуть кременчужани на свята

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 938

Підсумковий місяць 2020 року потішить українців додатковим вихідним. Ще один день для відпочинку в Україні буде завдяки католицькому Різдву, яке християни західного обряду традиційно святкують 25 грудня.





Цього року католицьке Різдво припадає на п’ятницю – вона, відповідно, буде неробочою. Оскільки за нею йдуть звичні вихідні, то на українців чекають три вихідних поспіль – 25, 26 і 27 грудня.





У січні 2021 року в Україні традиційно відзначають Новий рік. З огляду на це в країні передбачені додаткові вихідні дні - з 1-го по 3-тє січня 2021 року включно.









Так, переддень Нового року, 31 грудня, випадає на четвер. Цей день буде робочим, але час роботи рекомендовано скоротити на 1 годину.





Новий рік 1 січня 2021 року випадає на п'ятницю. Це державне свято й офіційний вихідний день. Дні 2 і 3 січня випадають на суботу та неділю, тому виходити на роботу потрібно буде в понеділок, 4 січня.





На Різдво Христове також передбачено додаткові вихідні. Свято, яке завжди відзначається 7 січня, випадає на четвер і буде традиційно вихідним днем. П'ятниця, 8 січня, також буде неробочою. Однак її доведеться відпрацювати в суботу, 16 січня. На Різдво кременчужани відпочиватимуть 4 дні поспіль - з 7 по 10 січня включно.





Тож у січні 2021 року в Україні буде офіційно 12 вихідних і 19 робочих днів.