У Кременчуці на Молодіжному спиляли дерева в посадці заради автомийки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 785

На Молодіжному знесли дерева у посадці. Про це повідомила кременчужанка Людмила, надіславши до редакції фото.

- На Молодіжному випилюють дерева навпроти будинків на просп. Лесі Українки 8 та 10. Я страшенно засмучена. Це була посадка. Думала, чистять, аж ні - взагалі всю спиляли. Що відбувається, не знаєте? Дрова вже вивозять, - повідомила Людмила.





На фото видно, що рубали та вивозили абсолютно здорові, не старі тополі.

Ми звернулися за коментарями до керівника КП «Благоустрій Кременчука» Віктора Василенка. Адже саме це підприємство опікується зеленими насадженнями в місті, робить кронування дерев. І без санкцій фахівців «Благоустрою…» не повинна відбуватися жодна вирубка.

Віктор Василенко заявив, що на знесення дерев є дозвіл.

- Там розпочато будівництво автомийки. Це приватна територія, і вони випилюють ці дерева. У них є всі дозволи, вони заплатили відновну вартість за ці дерева – 23 тисячі. Вони там працюють з минулого тижня. На місце вже викликали й поліцію, і ми туди виїжджали. Але все в них є. Поліція перевіряла документи – у них всі документи в порядку.





Віктор Василенко додав, що відновна вартість дерев сплачується у бюджет міста, у фонд екології. Потім ці гроші міська влада виділяє КП «Благоустрій Кременчука» на посадку нових дерев на кущів.

- Але 23 тисячі гривень – здається, дуже мало за такі дерева. Напевне, дорожче коштує деревина, - зауважили ми. - Там виїздить комісія, рахує. Можете писати запит. Голова комісії на нашому підприємстві. Вона надасть всі документи, розрахунки, - сказав Віктор Василенко.

Запит ми підготували. Про відповідь повідомимо. Гугл «каже», що на платформу КамАЗа влізе щонайменше 7 кубометрів дров. Вартість одного кубометра у Кременчуці в середньому – 750-800 грн. Тобто 23 тисячі гривень – це чотири КаМАЗи деревини. Як каже Людмила, дерева возили сьогодні всю ніч – було явно більше 4 машин.

Скільки коштує одне дерево, яке мають висадити замість зрубаних? Цьогоріч КП «Благоустрій Кременчука» уклав угоду на купівлю дерев, відповідно до якої щонайменше коштувало 800 гривень (береза бородавчаста). Тополя чорна «Італіка» коштувала, наприклад, 4000 грн. А найдорожче дерево – вишню-сакуру замовили за 17 тисяч гривень.













А тепер подивіться, скільки деревини лише на одній платформі вантажівки. Це ми до того, що відновна вартість у розмірі 23 000 грн явно не покриє реальну висадку дерев замість знесених.