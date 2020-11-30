У Полтаві розробили новий туристичний сайт

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Там зібрана необхідна інформація що стосується екскурсій, відпочинку чи бізнес-туризму

У Полтаві розробили новий туристичний сайт, повідомляє полтавське управління культури у Фейсбуці.









Полтавці і гості міста можуть скористатись новим туристичним сайтом visitpoltava.com , де зібрана вся необхідна інформація що стосується екскурсій, відпочинку, стоматологічного чи бізнес-туризму.





На сайті є календар дозвілля міста, який передбачає анонси не тільки кінофільмів та вистав, але і спортивного дозвілля, інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», фестивалів, марафонів, майстер-класів, та анонси заходів і подій від урбан- та еко-активних ГО міста.