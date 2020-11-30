11 додаткових вихідних: скільки кременчужани відпочиватимуть у 2021

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 490

Наступного, 2021-го, року в Україні традиційно відзначатиметься чимало державних і релігійних свят, які подарують додаткові вихідні дні.





Загалом у 2021 році на українців очікує понад десяток офіційних святкових днів.





Як і зазвичай, рік розпочнеться довгими новорічно-різдвяними святами, завдяки яким українці матимуть також декілька вихідних днів. Традиційно багатим на свята й, відповідно, вихідні буде травень.





Свята у 2021 році: календар на рік

1 січня (п’ятниця) - Новий рік

7 січня (четвер) - Різдво Христове, православне

8 березня (понеділок) - Міжнародний жіночий день

1 травня (субота) - День міжнародної солідарності трудящих

2 травня (неділя) - Великдень

9 травня (неділя) - День Перемоги

20 червня (неділя) - Трійця

28 червня (понеділок) - День Конституції України

24 серпня (вівторок) - День незалежності України

14 жовтня (четвер) - День захисника України

25 грудня (субота) - Різдво Христове, католицьке

Святкові вихідні 2021 року



Січень 2021





У перший місяць нового року українці матимуть 2 додаткові офіційні вихідні дні – 1 січня та 7 січня. Крім того, згідно з розпорядженням уряду, вихідними також стануть п'ятниця, 8 січня. Таким чином, на Різдво в Україні буде 4 вихідних поспіль – з 7 по 10 січня. Таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.





Березень 2021





Наступного року Міжнародний жіночий день (8 березня) припадає на понеділок. Тому цього дня українці матимуть вихідний.





Травень 2021





1 травня, коли святкується День праці, у новому році буде в суботу, а вже наступного дня, 2 травня, в Україні святкуватимуть православний Великдень. За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки всі три свята припадають на вихідні, то українці отримають додаткові дні для відпочинку.





Червень 2021





У перший місяць літа прийдешнього року в Україні відзначатимуть два державні свята – Трійцю та День Конституції. Завдяки їм мають бути додаткові вихідні у червні.









Серпень 2021





Цього місяця Україна відзначатиме головне своє свято – День незалежності. 24 серпня у 2021 році припадає на вівторок, тож цей день стане вихідним. Цей місять потішить українців тривалими вихідними – з 21 по 24 серпня, адже понеділок, 23 серпня, також буде неробочим днем. Замість нього робочою буде субота, 28 серпня.





Жовтень 2021





День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня, припадає на четвер, відповідно, він буде вихідним. Наступного дня українці також відпочиватимуть, але доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня. Відповідно, у другий місяць осені в Україні буде чотириденний святковий вікенд – з 14 по 17 жовтня.





Грудень 2021





Останній місяць року в Україні примітний одним офіційним святом – це католицьке Різдво, яке святкується 25 грудня. Прийдешнього року воно припадає на суботу, тож наступний понеділок, 27 грудня, має бути неробочим днем.