11 додаткових вихідних: скільки кременчужани відпочиватимуть у 2021

Наступного, 2021-го, року в Україні традиційно відзначатиметься чимало державних і релігійних свят, які подарують додаткові вихідні дні.
Загалом у 2021 році на українців очікує понад десяток офіційних святкових днів.
Як і зазвичай, рік розпочнеться довгими новорічно-різдвяними святами, завдяки яким українці матимуть також декілька вихідних днів. Традиційно багатим на свята й, відповідно, вихідні буде травень.
У перший місяць нового року українці матимуть 2 додаткові офіційні вихідні дні – 1 січня та 7 січня. Крім того, згідно з розпорядженням уряду, вихідними також стануть п'ятниця, 8 січня. Таким чином, на Різдво в Україні буде 4 вихідних поспіль – з 7 по 10 січня. Таке перенесення доведеться відпрацювати у суботу, 16 січня.
Наступного року Міжнародний жіночий день (8 березня) припадає на понеділок. Тому цього дня українці матимуть вихідний.
1 травня, коли святкується День праці, у новому році буде в суботу, а вже наступного дня, 2 травня, в Україні святкуватимуть православний Великдень. За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки всі три свята припадають на вихідні, то українці отримають додаткові дні для відпочинку.
У перший місяць літа прийдешнього року в Україні відзначатимуть два державні свята – Трійцю та День Конституції. Завдяки їм мають бути додаткові вихідні у червні.
Цього місяця Україна відзначатиме головне своє свято – День незалежності. 24 серпня у 2021 році припадає на вівторок, тож цей день стане вихідним. Цей місять потішить українців тривалими вихідними – з 21 по 24 серпня, адже понеділок, 23 серпня, також буде неробочим днем. Замість нього робочою буде субота, 28 серпня.
День захисника України, який щорічно відзначають 14 жовтня, припадає на четвер, відповідно, він буде вихідним. Наступного дня українці також відпочиватимуть, але доведеться відпрацювати в суботу, 23 жовтня. Відповідно, у другий місяць осені в Україні буде чотириденний святковий вікенд – з 14 по 17 жовтня.
Останній місяць року в Україні примітний одним офіційним святом – це католицьке Різдво, яке святкується 25 грудня. Прийдешнього року воно припадає на суботу, тож наступний понеділок, 27 грудня, має бути неробочим днем.