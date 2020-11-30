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У Кременчуці обрали переможців конкурсу «Я мрію – я живу»

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 272

 

На конкурс подали 90 робіт

У міському будинку дитячої та юнацької творчості нагородили переможців конкурсу творчості серед дітей з інвалідністю «Я мрію – я живу». Цьогоріч на конкурс подали 90 робіт, з них: 25 малюнків, 63 поробки та 2 поетичні твори.


Переможцями стали у номінації «Малюнки»:

  • І місце – Альбіна Павленко, 12 років, гімназія №16;
  • ІІ місце – Влада Дронговська, 16 років, ліцей №13 «Авіор»;
  • ІІІ місце – Софія Похиленко, 13 років, ліцей №6 «Правобережний».


У номінації «Саморобки»:

  • І місце – Анастасія Пивоніс, 11 років, Кременчуцька спеціальна школа-інтернат Полтавської обласної ради;
  • ІІ місце – Данило Рисєв, 15 років, Кременчуцька спеціальна школа-інтернат Полтавської обласної ради;
  • ІІ місце – Микита Рева, 12 років, Кременчуцька спеціальна школа-інтернат Полтавської обласної ради;
  • ІІІ місце – Денис Поддубей, 13 років, Кременчуцька спеціальна школа-інтернат Полтавської обласної ради.


У номінації «Поетичні твори, проза»:

  • ІІІ місце – Михайло Маслій, 8 років, ліцей №6 «Правобережний»;
  • ІІІ місце – Васильєв Лев, 16 років, ліцей №13 «Авіор».

Особливою відзнакою за оригінальність та відповідність тематиці конкурсу нагородили 6-річного Кирила Попутька.


Усім учасникам конкурсу вручили дипломи за активну участь та втішні призи. Переможці конкурсу отримали грамоти та набори для творчості.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: конкурс дети творчество
компанія «Інтера Люкс»
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