Covid-19 в Україні/Кременчуці
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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Станом на 3 грудня налічують 1357 кременчужан, хворих на COVID-19

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 324

 

У місті діє 30 санітарних зон

У Кременчуці станом на 3 грудня налічують 1 357 активних хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляють в управлінні з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради.

 

У зв’язку з цими зареєстрованими випадками у місті діє 30 санітарних зон, де проживають кременчужани з підтвердженим діагнозом COVID-19.

 

Громадян просять дотримуватися простих правил санітарної безпеки: зберігати дистанцію між людьми, носити засоби індивідуального захисту, користування санітайзерами тощо. Це набагато зменшує ризики інфікування.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: коронавірус коронавирус санитарная зона карантин
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