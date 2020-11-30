Станом на 3 грудня налічують 1357 кременчужан, хворих на COVID-19

У Кременчуці станом на 3 грудня налічують 1 357 активних хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляють в управлінні з питань НС та ЦЗН виконкому міської ради.
У зв’язку з цими зареєстрованими випадками у місті діє 30 санітарних зон, де проживають кременчужани з підтвердженим діагнозом COVID-19.
Громадян просять дотримуватися простих правил санітарної безпеки: зберігати дистанцію між людьми, носити засоби індивідуального захисту, користування санітайзерами тощо. Це набагато зменшує ризики інфікування.